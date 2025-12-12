Los alucinantes datos del Telecable, gran dominador de la OK Liga

Corría el 11 de enero cuando el Telecable Hockey Club se imponía en la difícil pista del Vila-Sana por 1-4 y relanzaba sus opciones de conquistar la OK Liga 2024-25. Una edición sin el colchón de los play-offs: el campeón sería el primer clasificado al término de la fase regular. El brillante triunfo en la cancha catalana inició una tremenda racha que llevó al conjunto gijonés a imponerse en 15 de los 16 encuentros restantes hasta el final de la competición, lo que le hizo llevarse su quinto título liguero. El club de La Calzada también despedirá el año a lo grande, como líder doméstico tras otra racha espectacular en la que ha enlazado seis triunfos y ha goleado por doquier, como el miércoles ante el Coruña (6-1).

24 victorias en 27 partidos

El balance liguero del Telecable en el año que se encamina a su final ha sido apabullante. Ha jugado 27 partidos, de los que ha ganado 24, ha empatado uno y ha perdido dos. Acabó en tablas esta campaña ante el Cerdanyola (1-1), y cayó la pasada temporada en su visita a Fraga (2-0) y en la quinta jornada de esta liga en la pista del Vila-Sana (3-0). Las dos derrotas suponen, además, las únicas ocasiones en las que las jugadoras rojinegras no han visto portería: la media de tantos a favor en estos 27 partidos es de 4,7, por 1,2 en contra.

El derbi en el horizonte

Transcurridas once jornadas de la OK Liga 25-26, la competición se para hasta el 10 de enero, aunque esa fecha está reservada para la WSE Champions League y el derbi entre el eNe Oposiciones CP Mieres y el Telecable se ha programado para el miércoles 14, a las 20 horas, en el pabellón Visiola Rollán. El parón llega con el equipo gijonés como líder tras haber encadenado seis triunfos consecutivos después de la derrota en Vilasana.

Solidez defensiva y ataque demoledor

Los motivos para el optimismo en la plantilla de Natasha Lee van más allá de los resultados puros y duros. Tres de esos triunfos fueron conseguidos ante rivales por el título, el Palau (5-1), el Fraga (3-0) y el sorprendente Bembibre (3-7). Si el tropiezo en la pista del Vila-Sana despertó alguna duda, quedó despejada. El conjunto gijonés muestra solidez defensiva y un ataque demoledor, con 5,8 goles por encuentro en esta última racha positiva.

Judith Cobián celebra un gol esta temporada en un partido en Mata Jove. / Juan Plaza

Tras el trámite liguero ante el Coruña, fácil víctima del equipo de Mata Jove, llega a La Calzada el Vila-Sana para disputar la segunda jornada de la WSE Champions League. El rival que abrió el año también lo cierra antes de dar paso a un 2026 en el que el Telecable espera reeditar el título de la OK Liga, darse otra alegría europea y probar suerte en la Copa de la Reina.