Los Amigos de Dionisio de la Huerta reconocen el trabajo de sus socios

Los directivos de la Asociación Amigos de Dionisio de la Huerta celebraron una comida de despedida de año y en la que aprovecharon para reconocer a los socios que trabajaron en favor de la campaña del Principado "Asturias Paraíso Natural" en su 40.º aniversario, como Amador Robles, Esther Canteli, Juanjo Arrojo, Calo y Ton Soto, Emilio Serrano (a título póstumo) y Pedro de Silva.