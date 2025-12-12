Barbón recibe a Minerva "La Espartana" en Presidencia

La gijonesa Minerva "La Espartana" Gutiérrez, campeona de España de boxeo, fue recibida ayer en la sede de Presidencia por el máximo responsable del ejecutivo asturiano, Adrián Barbón. Gutiérrez se coronó el pasado 11 de octubre campeona de España del peso supermosca, siendo la primera asturiana en conseguir un título nacional en categoría profesional. Ahora, Minerva tiene entre ceja y ceja ponerse en la cintura el título europeo.