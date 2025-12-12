La cantera asturiana, el domingo en el festival "Maestro Shu Taira"
El Patronato Deportivo Municipal de Gijón presentó ayer la XXIII edición del Festival Infantil de Judo "Maestro Shu Taira", organizada por la Federación Asturiana de Judo y Deportes Asociados. Este emblemático evento del judo asturiano se celebrará el domingo, a las 10:00 horas, en el Palacio de Deportes de La Guía. Participarán todos los judokas asturianos pertenecientes a las categorías base, nacidos en 2014 y anteriores, que cuenten con licencia federativa en vigor para el año 2025.
