Javi Rozada tiene nuevo equipo: entrenará en la Primera División de Chipre

El ovetense Javi Rozada emprende la aventura en el extranjero y se hará cargo del Krasava Ypsonas, de la Primera División de Chipre. El conjunto de Ypsonas busca la salvación, es ahora antepenúltimo, y confía en el mando del ovetense para mantenerse otro año en la máxima categoría chipriota.

Rozada, que fue despedido antes de empezar la temporada por el Avilés, club al que había ascendido a Primera Federación, ha decidido estrenarse en el fútbol europeo, convencido por la apuesta chipriota, tanto en lo económico como en lo deportivo. Junto a él, también hace las maletas Miguel Méndez, el que fue su segundo entrenador en el Avilés.

Allí en Chipre coincidirá con otro viejo conocido del Oviedo, Jimmy Suárez, que cumple su segunda temporada en el AEK Larnaka, con el que ha ganado la Copa y la Supercopa, además de disputar competición europea. Entre los candidatos barajados por el conjunto chipriota ha estado el exfutbolista italiano Mauro Camoranesi o el español Fernando Estévez.

A sus 43 años, Rozada decide dar el paso más diferente de su carrera. Tras formarse en la cantera del Oviedo, el técnico tuvo su primera oportunidad en el fútbol sénior con el Lealtad, club al que ascendió de Tercera a Segunda B para mantenerlo después en la categoría de bronce del fútbol nacional. A continuación, repitió éxito en el Vetusta: ascenso a Segunda B, mejor temporada de la historia del filial azul.

Últimas etapas

La oportunidad en el primer equipo le llegó en la 19/20, tras un comienzo nefasto con Sergio Egea. Logró levantar al equipo de primeras pero una serie de malos resultados hizo que fuera sustituido en febrero por Cuco Ziganda. Las cosas no le fueron mejor con el Racing de Santander, en la campaña 20/21, pero fue en el Avilés donde vivió sus mejores momentos.

Rozada asumió el cargo para la disputa del play-off de descenso a Tercera, y lo ganó ante el Manchego. Al año siguiente, en la pasada 24/25, tocó la gloria con el Avilés, metiéndolo en el play-off y subiendo a Primera Federación. Las desavenencias con la propiedad del club provocaron su salida este verano antes de que se iniciara incluso la competición, pero cuatro meses más tarde le llega una oportunidad interesante para su carrera en los banquillos.