El Movistar de Pelayo Sánchez e Iván García Cortina, en marcha

El Movistar Team, único equipo español en la máxima categoría del ciclismo se presentó ayer en Valencia, con la presencia de los dos asturianos que forman parte de la escuadra, Iván García Cortina y Pelayo Sánchez Mayo. Durante la presentación, el manager general del equipo, Eusebio Unzué, explicó los objetivos del equipo para la temporada 2026, con el belga Cian Uijtdebroeks llamado a convertirse en el líder de la escuadra.

n