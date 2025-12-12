La piragüista Sara Ouzande y el luchador Joel Álvarez, elegidos mejores deportistas de Gijón en 2025

Sara Ouzande y Joel Álvarez, "El Fenómeno", han sido elegidos deportistas del año de Gijón. La piragüista, perteneciente al Grupo Covadonga, ha tenido un 2025 especialmente destacado. Formando parte del K-4 500 metros de la selección española, obtuvo la medalla de oro en la Copa del Mundo y en el Campeonato del Mundo, además de la plata en el Campeonato de Europa. Un equipo en el que también estaba la coañesa Lucía Val. Por su parte, Joel Álvarez sigue en crecida constante dentro del mundo de las artes marciales mixtas y en concreto de la cada vez más popular UFC (Ultimate Fighting Championship). Con un balance de 23 victorias en 26 combates, este año se ha convertido en el primer español en entrar en el Top15 del ránking de la UFC. Su transición al peso welter ya se puede considerar un éxito. Ambos fueron seleccionados para el Premio "Letronas de Gijón" por un jurado formado por especialistas deportivos de los medios de comunicación, asesorados por personal del Patronato Deportivo Municipal. Estas distinciones, junto a todas las demás, serán entregadas en la gala anual del deporte gijonés, programada para el viernes 19 en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.

Joel Álvarez. / Marcos León

Tampoco olvidarán este 2025 los miembros del equipo del Real Club de Golf de Castiello. Tras proclamarse campeones de España interclubes, alcanzaron el tercer puesto en el Campeonato de Europa luchando contra entidades con muchos más recursos económicos y sociales. El jurado destacó además la referencia que supone el Castiello a nivel de excelencia deportiva, convivencia social y compromiso con Gijón. Para él es el Premio "Estatua de Pelayo", destinado a la entidad deportiva más destacada del año.

El equipo del Club de Golf de Castiello, con el trofeo de campeón de España interclubs. / RCGC

El Premio "Cimadevilla", pensado para reconocer la trayectoria de una vida entregada a la organización, promoción y desarrollo del deporte, es para José Ángel Valdés Díaz, más conocido como Cote. Retirado del fútbol profesional al término de la pasada temporada, ha quedado establecido como un símbolo de Gijón y del Sporting. Debutó en Primera División en 2009 y, antes de regresar al club de sus orígenes, destacó a nivel internacional en el Roma y el Oporto.

Cote, en su último partido, se despide de El Molinón. / Marcos León

Al igual que el del mejor deportista, el Premio "Parque Isabel la Católica", dedicado a las mejores promesas del año, ha quedado repartido. Por un lado, Claudia Mariño, gimnasta gijonesa de 14 años, formada en el Club Stroke. Con sus compañeras del conjunto nacional junior de rítmica fue subcampeona de Europa, además de finalista por aparatos, en la competición celebrada en Estonia. Ya en el Mundial, que tuvo lugar en Bulgaria, el equipo logró el quinto puesto en la clasificación general, amén del pase a las dos finales por aparatos.

Claudia Mariño, con la medalla del Campeonato de Europa de rítmica. / RFEGimnasia

También ha sido distinguido en el capítulo de promesa Jorge Martínez Ferreño, primera línea de balonmano del Grupo Covadonga e internacional con España. Hace unas semanas, el gijonés, hijo del portero Jorge Martínez, ganó la medalla de bronce en el Mundial sub-17, una selección dirigida por el también gijonés Raúl Entrerríos. Pese a su juventud, Martínez Ferreño ya es un habitual en los planes del primer equipo grupista.

Jorge Martínez Ferreño, en el Braulio García antes de un partido de Primera Nacional del Grupo. / Marcos León

La gala del deporte gijonés incluye otras distinciones. Por ejemplo, elPremio "Paseo de San Lorenzo", diseñado para alabar la "iniciativa, entidad o proyecto que haya demostrado un impacto positivo en el fomento del deporte como herramienta para mejorar la salud y la calidad de vida". Este 2025 ha sido seleccionada la Aquareceta Deportiva, un programa de salud y bienestar que consiste en la prescripción personalizada de ejercicio físico en el medio acuático, dirigido a personas sedentarias.

El Colegio Juan Pablo II San Miguel, por su proyecto “Recreación anual del Descenso Internacional del Sella”, recibe el Premio "Universidad Laboral", pensado para la institución, centro educativo o profesorado que se haya distinguido por su labor educativa en el fomento de los valores del deporte. Toda la comunidad educativa se vuelca en la difusión de un evento deportivo que tiene tanto peso para la región.

El Madreñes Gijón Rugby Club, un equipo de más de 40 mujeres mayores de 35 años que nunca antes habían practicado el rugby, será agasajado con el Premio "La Providencia", dirigido a la persona, entidad o proyecto que haya destacado en facilitar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito deportivo.

La aplicación de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias que permite a todos los aficionados el seguimiento en vivo de los encuentros, además de una completa información sobre resultados y clasificaciones de los equipos, plantillas, informaciones estadísticas y horarios, ha recibido el Premio "Milla del Conocimiento". Además, la Escuela de Terapias Ecuestres recibe el Premio "Playa de Poniente" (que reconoce a la persona, entidad o institución por su actuación deportiva o el fomento de la actividad física y el deporte en personas con discapacidad). Finalmente, el Premio "Gijón Deporte", establecido para la contribución al deporte base, ha sido concedido a la Escuela Asturiana de Halterofilia, que lleva dos décadas promocionando este deporte minoritario y grandes resultados en este 2025.