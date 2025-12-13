¡56 créditos de valoración!: así ha sido la descomunal actuación de una jugadora del Siroko Gijón de baloncesto
38 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias y 5 robos de balón en una tarde que será difícil de olvidar para los que estuvieron presentes
N. L.
El Siroko Gijón Basketball vivió este sábado una tarde de baloncesto que tuvo un nombre propio. El equipo asturiano, recién fundado, que por lo tanto debuta en Liga Femenina 2, trata de ir sumando victorias en su grupo para alejarse de la zona de abajo. A medida que pasan las jornadas, van cogiendo más ritmo de competición y encima el equipo cuenta con algunas individualidades que pueden decidir un partido. Y eso fue lo que sucedió ante el Mariscos Antón Cortegada.
Esa gran protagonista fue una canadiense, Merissah Melanie Russell, que llevó a su equipo en volandas para ganar por 83-71 al conjunto gallego, que es además uno de los que están entre los primeros de la clasificación en el grupo B de Liga Femenina 2. La canadiense anotó 38 puntos, cogió 9 rebotes, dio 6 asistencias y robó 5 balones para desesperar a un Cortegada que no encontró la forma de pararla. Ni con los 23 puntos de Gara Jorge.
Esta victoria es la tercera de la temporada para el Siroko Gijón, lo que le da aire con respecto a la zona de abajo de la clasificación. En cuanto a los 56 créditos de valoración con los que concluyó el partido Russell la convierten en la gran favorita para ser la más valorada de la jornada y será difícil que alguna otra jugadora la supera a lo largo de esta temporada. Actuaciones así son difíciles de ver una vez. Dos parece casi imposible.
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera