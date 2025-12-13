¡56 créditos de valoración!: así ha sido la descomunal actuación de una jugadora del Siroko Gijón de baloncesto

El Siroko Gijón Basketball vivió este sábado una tarde de baloncesto que tuvo un nombre propio. El equipo asturiano, recién fundado, que por lo tanto debuta en Liga Femenina 2, trata de ir sumando victorias en su grupo para alejarse de la zona de abajo. A medida que pasan las jornadas, van cogiendo más ritmo de competición y encima el equipo cuenta con algunas individualidades que pueden decidir un partido. Y eso fue lo que sucedió ante el Mariscos Antón Cortegada.

Esa gran protagonista fue una canadiense, Merissah Melanie Russell, que llevó a su equipo en volandas para ganar por 83-71 al conjunto gallego, que es además uno de los que están entre los primeros de la clasificación en el grupo B de Liga Femenina 2. La canadiense anotó 38 puntos, cogió 9 rebotes, dio 6 asistencias y robó 5 balones para desesperar a un Cortegada que no encontró la forma de pararla. Ni con los 23 puntos de Gara Jorge.

Esta victoria es la tercera de la temporada para el Siroko Gijón, lo que le da aire con respecto a la zona de abajo de la clasificación. En cuanto a los 56 créditos de valoración con los que concluyó el partido Russell la convierten en la gran favorita para ser la más valorada de la jornada y será difícil que alguna otra jugadora la supera a lo largo de esta temporada. Actuaciones así son difíciles de ver una vez. Dos parece casi imposible.