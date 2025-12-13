El Aceites Abril ADBA-Sanfer, ante el Arxil para seguir arriba
El Aceites Abril ADBA-Sanfer recibe hoy (20:00 horas) al Arxil con el objetivo de seguir en la zona alta de su grupo de Liga Femenina 2. En esa misma competición, el Siroko Gijón recibe (17:00) al Cortegada. Por otro lado, en Tercera FEB, el Navia La Magaya recibe (19:00) al Chantada y el Universidad al Xoborg (19:00).
