El Avilés cae con honores ante el gran coco de Primera Federación (0-1)

La efectividad marca la diferencia en Primera Federación y el Avilés ha visto por qué. Un gran cabezazo de Enric Gallego le ha servido al Tenerife para irse con los tres puntos del Suárez Puerta. Fue superior en cuanto juego el conjunto canario, pero los blanquiazules supieron contener muchas de las virtudes de los de Álvaro Cervera para, a pesar de no tener la posesión, no sufrir en exceso. El problema es que, cuando los asturianos tuvieron las ocasiones claras, falló la puntería para poder cosechar algo de botín. Quicala y Raúl Rubio perdonaron en un encuentro que, por sensaciones, podría haber terminado en empate.

Revolucionó Dani Vidal sus bandas en defensa, dando entrada a Viti, que ya había tenido buenos minutos ante el Barakaldo, y a Guzmán Ortega, cardándose así a Campabadal, enfermo, y Osky, que acabó con molestias el último encuentro liguero. Además, el técnico catalán apostó por meter músculo en la medular, juntando a Adri Gómez y Gete en la sala de máquinas, prescindiendo de un perfil más pelotero como Yasser. En el costado esta vez la eleción fue Raúl Hernández, guardando las balas de Isi Ros y Quicala para el descanso.

Pronto demostró el Tenerife por qué es el gran coco de la Primera Federación. Cierto es que no tuvo grandes ocasiones ni realizó un acoso constante al área del Avilés, pero la pelota siempre estaba en su dominio. Los de Álvaro Cervera controlaban totalmente la batuta del encuentro, tratando de encontrar las rendijas de una zaga que, aunque estaba bien plantada, dejaba huecos en los que colarse. Bien lo supo César, que atacó la espalda del doble pivote para meter un centro tenso al área que remató Maikel Mesa delante de Álvaro Fernández. Por suerte para el meta madrileño, el ariete no colocó bien su bota y su disparo se marchó muy desviado.

Avilés 0 1 Tenerife 0-1, min. 18: Enric Gallego. Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Guzmán Ortega (1), Babin (1), Borja Granero (1), Viti (1);

Adri Gómez (1), Gete (1);

Raúl Hernández (1), Santamaría (2), Cayarga (2);

Raúl Rubio (1) CAMBIOS Isi Ros (1) por Cayarga, min. 66. Quicala (1) por Raúl Hernández, min. 66. Yasser (1) por Gete, min. 76. Javi Cueto (1) por Raúl Rubio, min. 76. Natalio (s. c.) por Santamaría, min. 84. Alineación Tenerife Dani Martín (2);

César (1), José León (1), Landazuri (1), David Rodríguez(1);

Nacho Gil (2), Fabricio (1), Juanjo (1), Balde Jr (1);

Enric Gallego (2), Maikel Mesa (1) CAMBIOS Noel López (1) por Maikel Mesa, min. 60. Alassan (1) por Balde Jr, min. 60. De Miguel (1) por Enric Gallego, min, 72. Calavera (1) por Fabricio, min. 72. Ulloa (s. c.) por Juanjo, min. 87. Javier Figueiredo (Comité gallego). Amonestó a los locales Raúl Rubio, Quicala y Babin y al visitante Enric Gallego. Suárez Puerta. Buena presencia de seguidores tinerfeños.

Avisó el Tenerife, pero a la segunda no perdonó. Al Avilés le costaba instalarse en campo rival y dio la pelota a los canarios, que, bajo el mando de Fabricio y Juanjo, cada vez se instalaba más en campo rival. Santamaría y Cayarga daban un poco de aire a los avilesinos, que trataban de explotar a Raúl Rubio al espacio, pero sin éxito. Tuvo una buena ocasión el cuadro blanquiazul en un saque de esquina, pero entre Borja Granero y Babin no se apañaron para poner en aprietos a un Dani Martín que apenas hizo acto de presencia. En cambio, en una acción similar, los chicharreros dieron gala de una gran efectividad. Centró Nacho Gil y Enric Gallego, con un desmarque de ratón de área, apareció en el primer palo para, de cabeza, mandar la pelota a guardar.

El Tenerife ya estaba por delante en el marcador, pero aun así no quitó el pie del acelerador. No tenía ocasiones claras, pero trasmitía la tranquilidad de quién se siente superior. Mientras, el Avilés trataba de equilibrar la balanza, cogiendo más protagonismo gracias al descaro de sus mediapuntas, que con acciones individuales conseguían plantarse en área rival. Eso sí, los asturianos casi se llevan un susto antes de irse al descanso con un posible penalti por mano de Babin, pero el árbitro, tras revisar la acción en el FVS, decidió que no era motivo de pena máxima. En el otro lado Raúl Hernández tuvo la más clara de sus avilesinos en una buena acción que comenzó en banda izquierda, pero el misilazo del madrileño pegó en el lateral de la red.

Salió con mucho descaro el Avilés del descanso, queriendo darle un susto al Tenerife. Además, para darle más pólvora a su equipo, Dani Vidal metió a sus dos balas, Isi Ros y Quicala, haciendo que los blanquiazules fuesen mucho más verticales. Con ello el campo parecía que se inclinaba en contra de Dani Martín, pero a los avilesinos les mató la falta de puntería. Fue la gran diferencia respecto al conjunto de Álvaro Cervera. Ellos, con un par de ocasiones claras, facturaron. El Avilés no tuvo esa suerte. Falló Quicala una ocasión en carrera cuando se plantaba en el área y erró también Raúl Rubio un mano a mano donde el portero del cuadro canario se hizo inmenso para achicar la acción.

Perdonó la sentencia Enric Gallego, pero hay que destacar el trabajo defensivo de la zaga del Avilés. No se notó que en frente estaban varios de los jugadores más talentosos de la categoría y tanto Viti como Guzmán Ortega tuvieron una gran actuación. A ello se sumó, además, el trabajo de contención del doble pivote, que se hartó de recorrer kilómetros para llegar a todas las ayudas. Lo único fue la puntería para, en los metros finales, marcar la diferencia.

Derrota del Avilés, pero con buenas sensaciones, sobre todo si se tiene en cuenta la calidad del Tenerife. Los blanquiazules caen de la zona de play-off, aunque tienen siete puntos de margen con la zona de descenso. Ahora toca cerrar el año el próximo domingo, en casa, ante el Racing de Ferrol.