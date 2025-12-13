El Avilés, contra la dupla letal del Tenerife

Llega el coco de Primera Federación. El Suárez Puerta recibe hoy, a las 18.30 horas, el mejor equipo de la categoría, el Tenerife de Álvaro Cervera, exentrenador del Oviedo. El conjunto canario es una máquina ofensiva que a lo largo de toda la campaña ha demostrado estar un paso por encima del resto.

El técnico ha conseguido crear un gran equipo que tan solo ha caído en tres ocasiones durante esta temporada. Tras regresar a la senda de la victoria ante el Barakaldo, el Avilés tratará de dar un puñetazo sobre la mesa y robarle la cartera a los chicharreros para seguir en la zona alta de la tabla.

Dupla letal arriba.

El Tenerife tiene piezas de mucha calidad en todas sus líneas, pero si por algo destaca es por el talento que tiene en el frente de ataque. Jesús de Miguel y Enric Gallego son dos de los mejores delanteros de la categoría y ambos, además, están consiguiendo ver puerta con mucha facilidad. El primero de ellos suma trece goles generados esta campaña, con nueve tantos y cuatro asistencias, mientras que el ex de Osasuna o Getafe ha creado seis dianas, con cinco tantos y un pase de gol. Ambos se complementan a la perfección y, además, saben cómo explotar una de las virtudes de este equipo, los centros desde los costados.

Nacho Gil.

Uno de los culpables de que Jesús de Miguel y Enric Gallego estén haciendo tan buenas cifras a nivel ofensivo es de uno de sus socios desde los costados, Nacho Gil. El canterano del Valencia es el motor en ataque del Tenerife y, además de mostrar un gran golpeo de balón, tiene un guante en su bota para encontrar a sus dos hombres referencia. Suma cuatro goles y cuatro asistencias y apunta a ser el gran dolor de cabeza de la zaga avilesina, que tendrá que exprimirse para que no pueda sacar a relucir sus pases.

Viejos conocidos.

El Tenerife tiene en su plantilla a varios viejos conocidos que saben perfectamente lo que es Asturias. Uno de ellos, Aitor Sanz, no podrá estar en el Suárez Puerta por acumulación de tarjetas a pesar de ser el gran jerarca del doble pivote tinerfeño. Después de tres años como oviedista, acumula trece temporadas en las islas. Otro con pasado en el Oviedo es Álvaro Cervera. El técnico no pudo conseguir la salvación la pasada campaña, pero este año está gobernando, con puño de hierro, la Primera Federación. También está Dani Martín, canterano del Sporting que ha pasado por porterías como las del Betis, Málaga o Andorra, y que ahora es el segundo guardameta menos goleado de la categoría. Además, en la zaga juega Álvaro González, central que estuvo muy cerca de jugar en El Molinón, y Cris Montes, futbolista criado en Mareo.

Un rodillo como visitante.

Los datos del Tenerife fuera de casa explican el buen rendimiento esta temporada. Los canarios son el mejor visitante de la categoría, cosechando 17 puntos en ocho encuentros, cuatro más de los que ha conseguido el Avilés, segundo mejor visitante. Los de Cervera tan solo han caído una vez lejos de su feudo y han empatado en dos ocasiones, anotando casi dos tantos por encuentro y concediendo seis dianas en sus ocho partidos.

Adri Gómez, el sustituto de Bautista.

Dani Vidal, técnico del Avilés, está obligado a hacer un cambio en su once tras la tarjeta roja que vio Kevin Bautista contra el Barakaldo. Todo hace indicar que Adri Gómez será el sustituto del sevillano, ya que el mediocentro está totalmente recuperado de sus molestias. La gran duda será si Isi Ros recupera el puesto en la banda derecha o, en cambio, el técnico catalán mantiene su apuesta en Guzmán Ortega. Arriba Raúl Rubio y Santamaría mantendrán su hueco en la delantera, con Cayarga en uno de los costados. La defensa, como es costumbre, volverá a ser la misma.