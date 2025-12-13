Las cifras que demuestran que el Real Avilés Industrial nunca ha tenido tanta escasez de goleadores locales

A estas alturas, cuando el ecuador de la competición acecha, es difícil poner reparos al equipo de Dani Vidal. Si acaso, algo que no está en las manos del montbrionense: nunca un plantel del Real Avilés Industrial ha tenido tanta escasez de jugadores nacidos o influenciados en Avilés y comarca.

El único que rompe la dinámica es Berto Cayarga, el centrocampista nacido a un kilómetro del Suárez Puerta y criado a 200 metros del mismo. El pasado domingo, se situaba en el punto y momento adecuados para poner su pie menos eficiente, desviar a la red la asistencia de Raúl Rubio y encarrilar la victoria blanquiazul en el alarde arquitectónico de Lasesarre. Solo transcurrían 82 segundos de juego, mucho menos tiempo del que invirtió en salir del útero materno después de Jorge, con el que constituye la decimoprimera pareja de hermanos –y primera de gemelos– que juegan en el Real Avilés Industrial.

Ese gol de Cayarga encierra varias curiosidades, entre ellas el de ser uno de los 20 más madrugadores de la historia blanquiazul. Asimismo, colaboró para que el éxito de Baracaldo escale al puesto 14º del ránking histórico de victorias conseguidas tras más tiempo en inferioridad numérica. Fueron 36 los minutos que el equipo aguantó en esa tesitura.

Máximos goleadores del Real Avilés / LNE

Además, Berto Cayarga y su gol ponen fin a un período que jamás se había dilatado tanto. A lo largo de dos años –728 días, exactamente– fueron 81 partidos oficiales los que transcurrieron sin que un gol del Real Avilés Industrial llevara la firma de un jugador estrictamente avilesino. Esta misma semana se cumplían dos anualidades del anterior, obra de Jorge Fernández, actual técnico del Lealtad, en la victoria (0-3) del 10 de diciembre de 2023, en el feudo del Covadonga, si bien hace menos tiempo del marcado por otro de influencia avilesina, pero nacido en Oviedo, Javi Mecerreyes.

El gol de Berto Cayarga, interior diestro que últimamente viene transitando por la banda izquierda, todavía alcanza dos hitos más, ambos de carácter geográfico, empezando por el de su contribución a una victoria que se resistió en el País Vasco durante casi tres décadas. El último precedente nos lleva a mayo de 1996, en el lemonés Arlonagusía (0-1), donde el equipo de José Luis Quirós canjeaba por 3 puntos un remate de Joaquín Alonso, a centro de Marcos Fanjul.

Y por último, Cayarga se hace otro pequeño hueco en el recuerdo al ser autor del gol número 400 que el Real Avilés Industrial consigue fuera de Asturias. A día de hoy, las expediciones blanquiazules cruzaron las fronteras asturianas 437 veces para disputar otros tantos encuentros oficiales, bien por la divisoria hacia el sur, a través del Pajares y El Negrón; hacia occidente, por el Puente del Príncipe Alfonso, en Vegadeo, y el Puente de los Santos, en Castropol; y hacia oriente, por el Puente de Bustio-Unquera y el vial que cruza la Ría de Tina Mayor; o partiendo directamente, vía aérea, desde la parroquia castrillonense de Santiago del Monte. No consta que el equipo haya salido nunca de Asturias por vía férrea.

Resta mucho por viajar, pero mejor si el siguiente gol llega al calor del hogar. Hoy por la tarde, a poder ser.