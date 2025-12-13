Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Confía Base Oviedo cae con un rival directo y se complica la vida

El equipo carbayón tuvo un disparo claro para empatar a nueve segundos del final

Pablo Granda se dispone a lanzar, ayer en Vallobín. | FERNANDO RODRÍGUEZ

N. L.

Oviedo

El Confía Base Oviedo tenía un partido importante, ante un rival directo por la permanencia, como es el Eivissa, y aunque su defensa brilló a gran altura no pudo rematarlo en ataque y acabó cayendo después de que el portero visitante desviara un lanzamiento claro para empatar a nueve segundos del final. Una derrota que le complica bastante la vida.

En la primera parte fueron los ibicencos quienes comenzaron mandando. Tras el primer parcial de 0-2, Jorge Ureña recortó distancias desde el extremo, pero el cuadro visitante siguió cogiendo renta en el marcador. Los baleares se fueron hasta un 2-6 (minuto 8) que obligó a Daniel Bandrés a pedir tiempo muerto. Y esas correcciones funcionaron y el partido se igualó. En la segunda mitad, el Confía ofreció una mejor versión y Pablo Granda se encargó de dar la primera ventaja del partido a los azules (17-16, minuto 46), que aumentó Elián de penalti (18-16). Reaccionó Eivissa y llevó el partido a un final de infarto que salió cruz para los de Oviedo.

