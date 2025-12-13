El Confía Base Oviedo se la juega en Vallobín ante el Eivissa

El Confía Base Oviedo recibe hoy (20:00 horas) en Vallobín al Eivissa en un partido clave en la lucha por la permanencia. El equipo asturiano es ahora antepenúltimo de la clasificación, con ocho puntos, misma puntuación que otros cuatro equipos que están en esa misma lucha. El cuadro ibicenco, por su parte, con 12 puntos, trata de no acercarse a esa zona de peligro.