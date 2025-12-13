EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Tenerife de Primera Federación (0-0)

Partido de altos vueltos en el Suárez Puerta. El Avilés se enfrenta, a partir de las 18.30 horas, al Tenerife, el gran líder de la Primera Federación. El cuadro asturiano, que llega al duelo tras ganar en su último encuentro al Barakaldo, tratará de frenar al gran coco de la categoría, un equipo que tan solo ha perdido en una ocasión cuando ha jugado de visitante. El cuadro tinerfeño tiene, además, a varios viejos conocidos del fútbol astur, como Álvaro Cervera o Dani Martín.

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Guzmán Ortega, Babin, Borja Granero, Viti; Adri Gómez, Gete; Raúl Hernández, Santamaría, Cayarga; Raúl Rubio.

Alineación del Tenerife: Dani Martín; David Rodríguez, José León, Landazuri, César; Nacho Gil, Maikel Mesa, Fabricio, Juanjo, Balde Jr; Enric Gallego.