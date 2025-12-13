Los judokas asturianos, de gala en San Martín del Rey Aurelio

El Teatro de San Martín del Rey Aurelio acogió la XXXIV Gala del Judo Asturiano y sus deportes asociados. La territorial quiso así agradecer la apuesta del consistorio por el judo, a través del Centro de Tecnificación Deportiva que comenzó su andadura el pasado verano. Durante el evento se entregaron distinciones a 76 medallistas nacionales y a 8 internacionales. Eloy Niño recogió el Oso de Honor y el sexto dan de wushu, y su hija Alba el quinto. Eduardo Lombardero fue Premio "Gesto Deportivo". Jesús Verano recogió el premio "Mejor Árbitro" de España de manos de la vicepresidenta nacional, Neli Lorenzo. También hubo un especial reconocimiento a la cantera.