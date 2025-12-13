El Langreo se da la primera alegría a domicilio

El Langreo sumó en la tarde de ayer su primera victoria de la temporada lejos del Nuevo Ganzábal. A la octava fue la vencida para los de Pablo Acebal, que iniciaron esta decimoquinta jornada como el peor visitante de la categoría.

El conjunto asturiano visitaba con bajas a un rival directo como el Sámano, con el que formaba un triple empate a diez puntos cerrando la tabla, junto al Lealtad. La necesidad era compartida y el duelo apuntaba a ser tenso y de enorme valor para ambos. En este contexto, Pablo Acebal sorprendió incluyendo de inicio al mexicano Diego Benavente, que desde su llegada mediada la pasada temporada solo había disputado cuatro minutos oficiales. Formó pareja con Lucas Suárez en el centro del campo y cumplió con creces, aportando trabajo, rigor táctico y equilibrio en momentos en los que el Langreo necesitó pausa.

Pronto se le puso de cara el partido al Langreo. Un centro raso de René Reyes, desde la derecha, lo remató en el segundo palo Álex Menéndez, llegando desde atrás. 0-1 para el Langreo, que contuvo bien los ataques del Sámano tras el gol.

Lejos de replegarse, el Langreo seguía llegando con claridad. Avisó Pablo Pérez con un disparo desviado antes de que apareciera de nuevo Álex Menéndez para marcar el segundo. Lo hizo en un libre directo en el que el guardameta Hodei Oleaga no estuvo acertado. El 0-2 parecía dejar encarrilado el duelo para los de Acebal, que estaban mostrando su versión más solvente a domicilio.

Parecía casi sentenciado el partido para el Langreo, pero el Sámano logró recortar diferencias en un penalti por derribo de David Amez sobre el delantero Ander Castillo, que convirtió Aitor Abad. El tanto dio alas a los cántabros, que incluso tuvieron el empate en las botas del propio Ander, que remató fuera en boca de gol en la ocasión más clara del equipo local antes del descanso. Con el 1-2 se llegó al intermedio.

Sin cambios arrancó la segunda parte en la que el Sámano salió decidido a por el empate. El Langreo dejaba hacer y aguardaba su oportunidad a la contra; la tuvo Guerrero pero despejó con acierto el meta local, que posteriormente le negó el gol a Álex Menéndez y Pablo Pérez.

La falta de acierto en las contras obligó al Langreo a sufrir en el tramo final. El Sámano, consciente de lo que se jugaba, apretó con centros laterales y acciones de estrategia. Sin embargo, sus opciones se diluyeron con la expulsión de David Aguirre, que vio dos amarillas en apenas cinco minutos, prácticamente el tiempo que estuvo sobre el campo. Con un jugador más, el Langreo pudo gestionar el desenlace con algo más de calma, defendiendo con orden y evitando que los locales generaran ocasiones de verdadero peligro. Resistió el Langreo y sumó tres valiosos puntos para seguir en la lucha por la permanencia.

Ficha técnica