El Lobas no falla y mantiene el pulso por el liderato

El Lobas Global Atac Oviedo se reencontró con la victoria con buena nota. Las azules superaron en el Florida Arena al Uneatlántico Pereda por 25-21, resultado que mantiene al conjunto ovetense como colíder de División de Honor Oro en un grupo cabecero reducido ahora a un dúo tras el empate del Ikasa Boadilla.

La tarde empezó muy mal para el cuadro carbayón porque la extremo Jimena Merino se lesionó en el calentamiento. Como si hubiesen acusado el golpe, los primeros minutos de las Lobas fueron flojos, con muchos fallos en el lanzamiento ante la dura defensa del Uneatlántico Pereda. Una gran Aida Fernández, que detuvo tres penaltis durante la primera parte, impedía que las santanderinas abriesen brecha y permitía que las diferencias en el marcador fuesen mínimas mientras el ataque azul iba engrasándose. El punto de inflexión del encuentro llegaría con un parcial de 4-0 liderado por Carmen García-Calvo con el que el Lobas Global Atac Oviedo se hacía con el timón (11-7) y tomaba distancia rumbo al descanso, al que se llegaba con 11-8 en el electrónico.

Las ovetenses comenzaron con fuerza el segundo período, con Lisa Chiagozie martilleando la portería visitante, y colocaban la máxima diferencia en el luminoso (17-11). La descalificación de Marta da Silva pondría en aprietos cuadro ovetense, pero las azules conseguirían seguir manteniendo una renta cómoda hasta los últimos minutos, cuando el Uneatlántico Pereda se acercó con un parcial de 0-3 pero cuando ya no quedaba apenas tiempo. Lucía Méndez establecía el definitivo 25-21.

El Lobas Global Atac Oviedo continúa segundo en la clasificación de División de Honor Oro, empatado a puntos con el líder Soliss Pozuelo de Calatrava, si bien ahora las carbayonas y las castellano-manchegas se quedan solas en la cabeza.