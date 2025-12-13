El Lobas no falla y mantiene el pulso por el liderato
El conjunto ovetense gana al Uneatlántico Pereda y es colíder, empatado a puntos con el Pozuelo de Calatrava y en zona de ascenso a la máxima categoría
N.L.
El Lobas Global Atac Oviedo se reencontró con la victoria con buena nota. Las azules superaron en el Florida Arena al Uneatlántico Pereda por 25-21, resultado que mantiene al conjunto ovetense como colíder de División de Honor Oro en un grupo cabecero reducido ahora a un dúo tras el empate del Ikasa Boadilla.
La tarde empezó muy mal para el cuadro carbayón porque la extremo Jimena Merino se lesionó en el calentamiento. Como si hubiesen acusado el golpe, los primeros minutos de las Lobas fueron flojos, con muchos fallos en el lanzamiento ante la dura defensa del Uneatlántico Pereda. Una gran Aida Fernández, que detuvo tres penaltis durante la primera parte, impedía que las santanderinas abriesen brecha y permitía que las diferencias en el marcador fuesen mínimas mientras el ataque azul iba engrasándose. El punto de inflexión del encuentro llegaría con un parcial de 4-0 liderado por Carmen García-Calvo con el que el Lobas Global Atac Oviedo se hacía con el timón (11-7) y tomaba distancia rumbo al descanso, al que se llegaba con 11-8 en el electrónico.
Las ovetenses comenzaron con fuerza el segundo período, con Lisa Chiagozie martilleando la portería visitante, y colocaban la máxima diferencia en el luminoso (17-11). La descalificación de Marta da Silva pondría en aprietos cuadro ovetense, pero las azules conseguirían seguir manteniendo una renta cómoda hasta los últimos minutos, cuando el Uneatlántico Pereda se acercó con un parcial de 0-3 pero cuando ya no quedaba apenas tiempo. Lucía Méndez establecía el definitivo 25-21.
El Lobas Global Atac Oviedo continúa segundo en la clasificación de División de Honor Oro, empatado a puntos con el líder Soliss Pozuelo de Calatrava, si bien ahora las carbayonas y las castellano-manchegas se quedan solas en la cabeza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera