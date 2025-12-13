Las Lobas reciben al Pereda con la misión de recuperar el liderato

El Lobas Global Atac Oviedo recibe (20:00 horas) al Uneatlántico Pereda en el Florida Arena. Las azules vienen de sufrir su segunda derrota de la temporada, lo que les costó el liderato de División de Honor Oro. Si bien, son segundas, empatadas a puntos tanto con el líder, el Soliss Pozuelo de Calatrava, y con las terceras, el Ikasa Boadilla.