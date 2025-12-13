Mal inicio para las selecciones asturianas

Las selecciones asturianas sub-16 y sub-14 han comenzado con mal pie los campeonatos de Asturias de estas dos categorías que se están disputando en Gijón. El equipo asturiano sub-14 cayó por 0-1 ante la selección vasca y el sub-16 por el mismo resultado y ante la misma comunidad. Los dos equipos asturianos se medirán hoy a las selecciones valencianas.