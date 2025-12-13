El Pasek Belenos recibe al histórico VRAC en la Copa del Rey
Avilés recibirá hoy (16:00 horas) la visita de uno de los equipos más laureados del rugby español, el VRAC Quesos Entrepinares, en partido de la Copa del Rey. El Pasek Belenos disputará este partido en el Muro de Zaro y tratará de dar su mejor versión en un partido que tratarán de disfrutar ante un rival de tanto nivel.
