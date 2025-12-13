El Telecable vence, hace vibrar a Mata Jove y da un paso importante en la Champions

El Telecable hizo vibrar al pabellón de Matajove con una importante y ajustada victoria ante el Vila Sana (4-3) en la segunda jornada de la WSE Champions, un triunfo muy importante que coloca al conjunto gijonés como líder en solitario de su grupo y con pie y medio en la siguiente fase.

El encuentro arrancó igualado, con ataques más elaborados del Telecable y con un juego más directo del Vila Sana, que metió el miedo en el cuerpo a las locales con un remate al palo. Con el paso de los minutos mejoraron las de Tasha Lee y Cobián puso por delante al Telecable, al que la superioridad en el electrónico apenas le duró un minuto.

El golpe lo digirió bien el cuadro gijonés, que no tardaría en reaccionar a través de Marta Piquero. En esta ocasión la ventaja en el marcador sería más duradera, y no solo eso, pues María Igualada se iba de su marca con un reverso y tras recorrer media pista lanzaba un potente chut que se colaba en la portería catalana.

El partido se había puesto muy de cara para el conjunto asturiano cuando se acercaba el tiempo de descanso, pero el último minuto resultaría fatídico para sus intereses, pues primero Elsa Salvañá aprovechaba un saque rápido de falta para lanzar un potente chut desde la frontal que se convertía en el 3-2 y, poco después, en otro desajuste defensivo, Luchi Agudo puso el empate.

Tras el paso por vestuarios salió mejor el conjunto local, que desplegó un gran juego a base de ritmo hasta que llegó el premio del cuarto gol, obra de Marta Piquero. El Telecable era en esos momentos un vendaval y llegó a disfrutar de hasta cinco ocasiones clarísimas en las que Sandra Coelho se convertiría en la salvadora de su equipo en un momento que podría haber dejado el partido muy complicado para las visitantes, pero quinto gol no entraba y las catalanas seguían vivas en el partido.

Los minutos pasaban sin movimientos en el marcador y el Vila Sana se estiraba en busca del empate, llevando la emoción a Mata Jove, pues aunque lo hacían sin demasiado orden, cada acercamiento suyo era un sobresalto en la grada. Sin embargo, el Telecable supo jugar muy bien los últimos minutos, estirando sus ataques hasta el límite del pasivo y dejándose la piel en defensa, por lo que se llegaba al final del partido con victoria asturiana por 4 goles a tres. Un triunfo muy importante en la competición continental que deja a las gijonesas bien posicionadas.