Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso sexual en el PSOEHuelga de médicosNatalio GruesoPiscifactoría de El MuselRescate en el río en Tineo
instagramlinkedin

Adrián García se impone en el Ciclocross Villa de Luarca

Adrián García venció en el día de ayer en el ciclocross Villa de Luarca en un circuito "ratonero y húmedo", como confesaba el cántabro al término de la prueba. García se impuso en la categoría élite, mientras que en junior el ganador fue Samuel Castiello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
  2. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  3. Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
  4. Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
  5. Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
  6. Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
  7. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  8. Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera

La ampliación de la piscifactoría de El Musel generará otros cien empleos

La ampliación de la piscifactoría de El Musel generará otros cien empleos

Iván Pulido, angulero: "Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos"

Iván Pulido, angulero: "Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos"

Lo que une y separa a las dos organizaciones médicas que han tirado de la huelga en Asturias

Lo que une y separa a las dos organizaciones médicas que han tirado de la huelga en Asturias

Una calle para homenajear a una de las formaciones musicales más ilustres y longevas de Asturias

Una calle para homenajear a una de las formaciones musicales más ilustres y longevas de Asturias

Un empresario, un sociólogo y un piloto, los ayudantes especiales de los Reyes Magos en Oviedo

Un empresario, un sociólogo y un piloto, los ayudantes especiales de los Reyes Magos en Oviedo

La Zona de Bajas Emisiones Oviedo tendrá «mínimo impacto» para las empresas, dice el Ayuntamiento

La Zona de Bajas Emisiones Oviedo tendrá «mínimo impacto» para las empresas, dice el Ayuntamiento

"El antigitanismo es una forma de discriminación que está muy presente": las mujeres gitanas luchan contra la exclusión en Mieres

"El antigitanismo es una forma de discriminación que está muy presente": las mujeres gitanas luchan contra la exclusión en Mieres

La inteligencia artificial y la Universidad

Tracking Pixel Contents