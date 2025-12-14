Un buen Lealtad desperdicia sus ocasiones

Lealtad 0 Bergantiños 1 Lealtad: Junquera (2); Álvaro (2), Omar (2), Alorda (1), Luisen (2), Riki Menéndez (2), Pesquera (1), Krehl (1), Stephen (1), Nacho (1) y Cisse (2). Cambios: Aranda (1) por Omar, min. 38. Marcos Blanco (2) por Stephen, min. 46. Jaime (1) por Nacho, min. 58. Nico Pereira (2) por Aranda, min. 58. Saha (1) por Alorda, min. 72. Bergantiños: Santi Canelo (3); Sola (2), Fito (1), Marc (2), Marru (2), Darío (2), Iago Novo (1), Diego (2), Nacho Pastor (1), Keko Hevia (2) y Tass (1). Cambios: Melide (1) por Diego, min. 78. Isma Cerro (s.c.) por Marru, min. 87. Álex Pérez (s.c.) por Novo, min. 87. El gol: 0-1, min. 43: Darío. Árbitro: Rivas Etulain (colegio vasco). Expulsó al local Pesquera, en el min. 74, con roja directa. Amonestó a Omar y Luisen, y a Diego, Pastor, Tass e Isma Cerro. Les Caleyes: unos 300 espectadores.

El Lealtad pareció comenzar el partido con miedo a un Bergantiños que salió jugando bien y siendo superior. Pero pronto el conjunto local equilibró el choque y fue superior, llegando a errar un penalti a la media hora y teniendo ocasiones claras de gol.

La primera parte empezó con un claro remate de Diego para el Bergantiños que detuvo Junquera y una vez equilibrado el partido el Lealtad empezó a tener ocasiones. Avisó Luisen con un tiro desde la frontal que se fue fuera y a la media hora la fortuna no estuvo del lado de Alorda, el encargado de ejecutar el penalti por derribo a Nacho. Alorda repitió el lado en el que lanzó la jornada anterior ante el Vetusta, peo esta vez el portero visitante se lo adivinó y despejó a córner. En ese mismo córner, el Lealtad desaprovechó una muy clara ocasión con un remate de Omar que se fue al larguero. A Omar tuvieron que cambiarlo a continuación tras un choque cabeza contra cabeza. En el tramo próximo al descanso Alorda tiró desde el borde del área y atajó el portero visitante. En esa misma acción, a la contra, llegó el gol visitante de Darío.

Tras lo acontecido con Omar y ya en el descuento del primer tiempo, tras un choque de Stephen, que también tuvo que ser sustituido al descanso por un cabezazo, llegó un descuento de diez minutos en el que el Bergantiños tuvo dos ocasiones claras.

En la segunda parte parecía continuar el dominio local, pero no fue hasta los últimos veinte minutos en los que lo tradujo en ocasiones, como un remate de Alorda, que fue atajado por Canelo. Después llegó la expulsión local que complicó más el partido, pero el Lealtad siguió mostrándose ofensivo y Jaime pudo empatar tras un centro de Nico Pereira. Por si fuera poco, Krhel se lesionó con todos los cambios agotados, lo que obligó al Lealtad a jugar con nueve los últimos minutos. A pesar de todo, el equipo de Villaviciosa lo intentó hasta el final.