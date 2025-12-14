El Círculo Gijón, obligado a ganar al Valle Egüe
El Círculo Gijón Baloncesto disputa hoy (19:00 horas) un partido clave en su pelea por la permanencia en Segunda FEB. El equipo entrenado por Nacho Galán, que encadena tres derrotas seguidas, recibe en el Palacio a un conjunto navarro con el que está empatado a dos victorias en la clasificación. El cuadro gijonés buscará un triunfo que le dé tranquilidad.
