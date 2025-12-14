El Círculo juega con fuego: vuelve a perder en casa y cae a los puestos de descenso tras jugar contra todos los de abajo

El Círculo Gijón necesita rearmarse defensivamente si quiere afrontar la segunda vuelta de Segunda FEB con esperanzas fundadas de escapar de la zona de descenso. El conjunto gijonés perdió ante el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés en casa (95-98) y se desliza a los puestos de descenso después de haberse cruzado ya con todos los equipos de la zona baja del grupo Oeste. Una primera parte nefasta defensivamente supuso un lastre enorme, pero el equipo gijonés hizo la pirueta más difícil: remontó 20 puntos de desventaja, se colocó diez arriba en unos instantes de locura ofensiva mediado el último cuarto y acabó perdiendo por su mala cabeza en el tramo final. Un palo difícil de asimilar para los de Nacho Galán, que son penúltimos con dos triunfos y nueve derrotas con dos partidos para concluir la primera vuelta: frente a la Cultural Leonesa fuera y ante el Ponferrada en casa, este último choque ya en enero.

Primera parte desastrosa

La primera parte se pareció demasiado a la del último encuentro en La Guía ante el Cáceres, con el matiz de la diferencia de calidad entre el equipo extremeño y el navarro que ayer visitaba Gijón. En vez de salir a morder en un partido clave ante un rival directo, los locales dieron todo tipo de facilidades: blandura en el paso de los bloqueos, lentitud de pies para tapar las penetraciones visitantes, alocadas salidas a las líneas de pase que facilitaban las puertas atrás, dudas en el cierre del rebote... Al Círculo, de nuevo sin el lesionado Guillem Arcos, le caían por todos los lados, especialmente de la mano de un inspirado James Potier. Así que en cuanto se esfumó el acierto inicial del equipo asturiano, la diferencia fue creciendo y creciendo a favor de los navarros, que dominaban todas las distancias: cerca del aro, más allá de la línea de tres e incluso en los tiros libres se mostraban más eficaces. El primer cuarto terminó con un concluyente 24-34 y el segundo fue todavía más sangrante. El Castillo de Gorraiz Valle de Egüés, que en la jornada anterior se había quedado en 49 puntos totales, se marchó al vestuario con 61 y llegó a ganar de 20. Solo unas acciones finales de raza de los locales impidieron el desastre absoluto (49-61). Javi Menéndez, un coloso en la zona, era el sostén de La Guía.

Reilly penetra defendido por Potier. / Ángel González

Remontada exprés

El tercer cuarto fue bien diferente. El Círculo se empleó con más energía, estorbó más las acciones ofensivas visitantes (pese a que no cometió su primera falta hasta que quedaban dos minutos para la conclusión del tercer cuarto) y aseguró el rebote. Voló por la pista, desbordó a su rival y empezó a anotar con fluidez mientras el canguelo se extendía en el equipo visitante, al que las defensas alternativas le salieron regular. Los de Nacho Galán habían hecho lo más difícil, darle la vuelta a un partido totalmente torcido en solo diez minutos. En el último cuarto se entró con 79-76.

Errores finales

Parecía que el Círculo no iba a dejar escapar lo que sin duda hubiera sido un triunfo de mérito. Los vistantes fallaban hasta tiros libres mientras los locales se desataban en unos minutos de locura en la cancha y en la grada, culminados con un dos más uno de Okafor que, con el tiro libre fallado, se transformó en un nuevo dos más uno del propio Okafor y la máxima diferencia a favor del Círculo (88-78 a falta de 5.46 para el final). Pero con el Círculo no hay nada perdido, ni nada hecho. Potier se echó el equipo a la espalda y en visto y no visto volvió a meter a los suyos en el partido. Un 0-12 visitantes encendió todas las alarmas del público, confirmadas en una jugada esperpéntica: con 91-90 a favor, un rebote defensivo del Círculo se convirtió en una absurda pérdida en primera línea de pase y una fácil bandeja de Potier. Fue lo que necesitaban los visitantes para darse cuenta de que lo tenían en su mano y que solo tenían que apretar a un equipo local en modo flan. Javi Menéndez, con 25 puntos y 14 rebotes para 30 créditos de valoración fue el mejor del conjunto asturiano.