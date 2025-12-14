Derrota del Gijón por 21-25 ante el Helvetia Saeplast Cañiza
El Balonmano Gijón, equipo que compite en División de Honor Plata femenina, cayó por 21-25 ante el Helvetia Saeplast Cañiza, de Pontevedra. El equipo gijonés está situado en una zona templada de la clasificación en el grupo A mientras que el conjunto gallego es segundo en tabla, metido de lleno en la lucha por el ascenso.
