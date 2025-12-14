Edu Carbajal redebuta en el banquillo del Industrial

La jornada 14 en el grupo asturiano de Tercera Federación pone el foco en el Gijón Industrial, que esta semana apostó por un cambio en el banquillo tras regresar a los puestos de descenso. El club gijonés prescindió de Héctor Suárez y su puesto lo ocupará Edu Carbajal, quien afrontará su tercera etapa en el primer equipo. El nuevo técnico no tendrá un inicio fácil y se estrenará en Santa Cruz ante el Caudal , que regresó a la senda del triunfo la semana pasada. En el resto de encuentros de la jornada, a las 12:00 horas se disputan el Navarro-Siero, Avilés Stadium-Sporting Atlético, Titánico-Tuilla, San Martín-Colunga, Lenense-Mosconia y Covadonga-L’Entregu. Media hora más tarde juega el líder, el Llanera, que recibe al Llanes. Por la tarde, a las 17:00 horas, el Gijón industrial cierra la jornada ante el Caudal.