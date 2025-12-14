Edu Carbajal redebuta en el banquillo del Industrial
J. V.
La jornada 14 en el grupo asturiano de Tercera Federación pone el foco en el Gijón Industrial, que esta semana apostó por un cambio en el banquillo tras regresar a los puestos de descenso. El club gijonés prescindió de Héctor Suárez y su puesto lo ocupará Edu Carbajal, quien afrontará su tercera etapa en el primer equipo. El nuevo técnico no tendrá un inicio fácil y se estrenará en Santa Cruz ante el Caudal , que regresó a la senda del triunfo la semana pasada. En el resto de encuentros de la jornada, a las 12:00 horas se disputan el Navarro-Siero, Avilés Stadium-Sporting Atlético, Titánico-Tuilla, San Martín-Colunga, Lenense-Mosconia y Covadonga-L’Entregu. Media hora más tarde juega el líder, el Llanera, que recibe al Llanes. Por la tarde, a las 17:00 horas, el Gijón industrial cierra la jornada ante el Caudal.
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera