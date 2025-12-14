El grupo "Los Cascayos" coloca en el pico Cogollu su belén de cumbres
El grupo de montaña Los Cascayos de Laviana cumplió ayer, un año más, y van cuatro, con su cita navideña en el pico Cogollu. Se trata de la una iniciativa para colocar belén de cumbres que, una vez acabadas las vacaciones de Navidad, retiran ellos mismos. En esta ocasión, y a diferencia de otros años, les acompañó el buen tiempo y pudieron disfrutar de la ascensión en un día soleado. Subieron al pico desde Soto de Agues (Sobrescobio) y bajaron a la misma localidad, haciendo una ruta circular. El pico Cogollu, llamado también la Capiellona, tiene una altitud de 1.225 metros. La tradición de este grupo de montaña se repite en varios de estos colectivos asturias durante estas fechas y en diferentes cumbres.
