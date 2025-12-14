Isabel Barreiro lidera a España en el Europeo de campo a través
La gijonesa Isabel Barreiro buscará un buen resultado en el Campeonato de Europa de campo a través que se disputa hoy en Portugal. Junto a ella habrá otros 39 atletas que conforman la representación nacional, que tratará de sumar el mayor número posible de medallas sobre el circuito del parque urbano de Parchal, cuya longitud es de 1.510 metros.
La gijonesa, del Club Atletismo Adidas, es la más experimentada del equipo español en este tipo de citas internacionales y, en Portugal, afrontará su séptimo torneo de estas características desde que debutara en uno allá por 2016. En clave nacional habrá 17 debutantes y un regreso muy esperado, el del burgalés Daniel Arce, que regresa al Eurocross 12 años después de su última participación.
