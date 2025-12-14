Así fue la jornada en el grupo de Asturias de Tercera Federación: una batalla sin cuartel por el primer puesto y tropiezos inesperados

La jornada del grupo asturiano de Tercera Federación confirmó el dominio de los dos primeros clasificados, Llanera y Covadonga, que siguen en su batalla particular por el primero puesto, el que da el ascenso directo. Por detrás, aspirantes como el Caudal se siguen dejando puntos mientras que el San Martín, que empató en casa ante el Colunga, se consolida en puestos de promoción de ascenso y como la gran revelación de la campaña.

Yosmel acude al rescate

El Sporting Atlético se impone al Avilés Stadium con un gol en el minuto 89 en un partido con pocas ocasiones y se mete entre los cinco primeros clasificados

AVILÉS STADIUM, 0-SPORTING ATLÉTICO, 1 Avilés Stadium: Chechu Grana (2); Chechu Suárez (2), Edu Guerra (1), Néstor Bustelo (1), Josín Remuñán (2), Bryan (1), Guardado (1), Borja López (2), Mario López (2), Ito (2) y David Heres (1). Cambios: Óscar Arruñada (2) por Néstor Bustelo, min. 46. Marcos Noya (1) por David Heres, min. 67. Bango (2) por Ito, min. 67. Dani Castellano (2) por Josín Remuñán, min. 77. Kian (s.c.) por Mario López, min. 89. Sporting Atlético: Gerard Moreno (2); Iker Martínez (2), Carlos Hernández (2), Pierre Mbemba (2), Marcos Fernández (1), Oyón (1), Pablo Sánchez (2), Chris Ferreres (1), Loki (1), Mata (1) y Enol Prendes (2). Cambios: Samu Montes (2) por Marcos Fernández, min. 58. Bruno Rubio (2) por Oyón, min. 58. Mancha (1) por Chris Ferreres, min. 75. Yoshel (2) por Loki, min. 75. Aarón Quintana (s.c.) por Mata, min. 92. El gol: 0-1, min. 89: Yoshel. Árbitro: Martínez-Illescas Robles (Oviedo). Amarillas a Arruñada y Mario López, y a Marcos Fernández, Hernández y Yoshel. Muro de Zaro: 210 espectadores.

José Ignacio, Avilés

El Sporting Atlético cumplió con su principal objetivo en Avilés, el de sumar una victoria que además le permite meterse en puestos de play-off de ascenso. Lo hizo en un duelo poco brillante, sin apenas ocasiones y en el que el gol, de Yoshel, que entró al campo en el minuto 75, llegó cuando el partido ya se agotaba.

En la primera parte, el juego transcurrió en el centro del campo, sin que ninguno de los dos equipos fuera capaz de imponerse ni de tener la fluidez suficiente como para controlar los tiempos del encuentro. En ese primer acto, cada equipo tuvo una aproximación al área rival: por parte local un buen centro a Bryan, que el jugador del Stadium no fue capaz de controlar bien y aprovechar para marcar; mientras que, por parte visitante, solo un disparo que se fue un poco desviado.

Tras el paso por vestuarios, el partido fue más de ida y vuelta, pero a pesar de todo seguían sin generarse ocasiones de gol. Sin embargo, cuando el partido se agotaba, una falta en centro del campo botada por el Sporting Atlético es aprovechada para colgar el balón al área y, tras un rebote, el balón le cayó a Yosmel, que definió en el área pequeña.

Tras el tanto, el Avilés Stadium ya no tuvo tiempo para reaccionar ni generar alguna ocasión con la inquietar a su rival. El filial rojiblanco trató de que se jugara lo menos posible en esos últimos minutos y así sumar los tres puntos.

La derrota coloca en problemas al Avilés Stadium, que ve como cada vez está más cerca de la zona de descenso. El Sporting Atlético, por su parte, logró el principal objetivo, la victoria, pero sigue sin dar las mejores sensaciones para afrontar esa pelea por los puestos altos de la clasificación.

Empate entre Titánico y Tuilla que deja descontentos a los dos equipos

TITÁNICO, 1-TUILLA, 1 Titánico: Damián Sampedro (2); Álex García (2), Mati (2), Pablo Flores (2), Álvaro Díaz (2), Eloy Ordóñez (2), Pablo Fernández (3), Joan Vilches (2), Barbón (2), Ian (2) y Samu Armayor (2). Cambios: Laine (1) por Álvaro Díaz, min. 46. Lele (1) por Eloy Ordóñez, min. 64. Borja Sierra (1) por Ian, min. 71. Tuilla: Guillermo (1); Guti (2), Álex Mariscal (2), Vallaure (2), Sergio González (2), Milú (2), Said (2), Sergio (3), Monasterio (2), Galo (2) y Diego (2). Cambios: Mini (1) por Monasterio, min. 75. Lele (s.c.) por Mariscal, min. 89. Goles: 1-0, min.14: Pablo Fernández. 1-1, min.81: Sergio. Árbitro: Juan González Suárez (Avilés). Amonestó por parte local a Joan Vilches y a Ian, y por parte visitante a Vallaure y Said. Las Tolvas: Unos 300 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el exfutbolista del Titánico, Alavés, Mirandés y Logroñés Benito Alonso Frechilla.

J. Suárez, Pola de Laviana

Titánico y Tuilla, dos equipos que luchan por la permanencia, empataron un partido del que ninguno salió contento. El primer tiempo fue trabado y el Titánico se adelantó tras un rechace que aprovechó Pablo Fernández. A partir de ahí, el partido siguió trabado, pero el Tuilla tuvo una ocasión clara tras un saque de falta sobre Monasterio. En la segunda parte, el Tuilla tuvo una ocasión clara en el minuto 56, el Titánico otra en el 68 y en el 81 Sergio, en un libre directo, logra el tanto del empate visitante.

El San Martín salva un punto ante el Colunga y sigue en la zona noble

SAN MARTÍN, 1-COLUNGA, 1 San Martín: Enol (1); Vega (2), Camblor (2), Marco (2), Baragaño (1), Ferrari (1), Felipe (1), Yago (1), Aitor Rubio (1), Biforcos (1) y Manín (2). Cambios: Pimentao (1) por Manín, min. 62. Jota (1) por Biforcos, min. 71. Varela (1) por Yago, min. 71. Javi (1) por Marco, min. 73. Jairo (1) por Baragaño, min. 77. Colunga: Javi Delgado (2); Nacho (1), Hugo (1), Abel (2), Jandro (1), Nico (1), Blanco (1), Miguel (1), David (2), Guille (2) y Pedro (1). Cambios: Abraham (1) por Nico, min. 70. Pedregal (1) por Guillem min. 70. Jiménez (s.c.) por David, min. 83. Rodri (s.c.) por Abel, min. 93. Goles: 0-1, min. 24: David. 1-1, min. 92: Jota, de penalti. Árbitro: Andrés Aurelio González (Avilés). Amonestó por parte local a Biforcos y al entrenador Jubel, y a los visitantes Javi Delgado, Nacho, Nico, Miguel y Jiménez. El Florán: unos 180 espectadores.

Luis A. Martín, Sotrondio

El San_Martín salvó un punto sobre la bocina ante el Colunga y sigue en puestos de promoción de ascenso gracias a un tanto de penalti. Tras una primera parte de dominio alterno, el Colunga se adelantó con un tanto de David tras un disparo raso desde el lateral que bate por bajo a Enol. En la segunda parte, se vio a un San Martín más dominador, con más llegada a la portería rival que encerró al Colunga y el premio le llegó cuando el partido acababa con un penalti sobre Camblor que transformó Jota.

Una acción del Covadonga-L'Entregu / Fernando Rodríguez

Un Covadonga con diez se basta para golear a L’Entregu

Xurde fue expulsado en el minuto 57 por doble amarilla y Míchel Secades hizo doblete

COVADONGA, 3-L`ENTREGU, 0 Covadonga: Buru (1), Davo Ruiz (2), Trabanco (2), Iván Elena (1), Sergio (1), Xurde (1), Míchel Secades (3), Vicente (1), Pablo Tineo (1), Álex Arias (1), Guille Cueto (2). Cambios: Nino (1) por Álex Arias, min. 59; Morilla (1) por Vicente, min. 59; Bauti (1) por Míchel Secades, min. 75; Pablo Secades (S.C) por Pablo Tineo, min. 75; Miguel (S.C) por Guille Cueto, min. 85. L’Entregu: Gonzalo Ardura (2), Trujillo (1), Cristian (1), Pablo (1), Carlos Figar (1), Mateo (1), Kike (1), Jorge Somiedo (1), Borja (2), Ali (1), Berto Arias (1). Cambios: Pereira (1) por Jorge Somiedo, min. 67; Javi (1) por Ali, min. 67; Nacho (1) por Kike, min. 73; Mario (1) por Trujillo, min. 73; Jorge (s.c.) por Berto Arias, min. 84. Goles: 1-0, min. 56: Míchel Secades. 2-0, min. 64: Michel Secades. 3-0, min. 69: Guille Cueto, de penalti. Árbitro: Bastián San Juan (Gijón). Expulsó a Xurde por doble amarilla en el minuto 57 y amonestó a Míchel Secades. J. A. Á. Rabanal: 200 espectadores.

A. Arango, Oviedo

El Covadonga logró una victoria sólida ante el L’Entregu en un partido que se decidió en la segunda mitad, pese a jugar el equipo local con un hombre menos desde el minuto 57.

El encuentro comenzó con mucha igualdad. L’Entregu tuvo la primera ocasión a los cinco minutos, cuando Jorge finalizó una acción que terminó en saque de esquina. El Cova respondió con intensidad y un gol de Vicente Álvarez fue anulado por fuera de juego. El dominio local se empezó a notar.

En la segunda mitad, el Cova se adelantó en el marcador gracias a Míchel Secades en el minuto 56 y poco después, en el 57, Xurde fue expulsado por doble amarilla, dejando a su equipo con 10 jugadores. A pesar de la inferioridad numérica, el Cova mantuvo el control y amplió la ventaja con un segundo gol de Míchel Secades en el minuto 64.

El partido quedó sentenciado con un penalti transformado por Guille Cueto en el minuto 69. Durante unos minutos, el equipo tuvo que reorganizarse tras la retirada de Nino debido a un agarrón que le rompió la camiseta, jugando temporalmente con un jugador menos.

L’Entregu había mostrado un buen nivel en la primera mitad, pero no pudo reaccionar ante la efectividad del Cova en la segunda parte. La victoria consolida al Cova como segundo de la clasificación y la próxima jornada visitará Mareo para enfrentarse al Sporting Atlético con la intención de mantener el liderato junto al Llanera.

Una acción del Llanera-Llanes / Fernando Rodríguez

El Llanera puede con un gran Llanes

El equipo de Chuchi Collado se mantiene líder tras ganar un partido muy competido

LLANERA, 2-LLANES, 0 Llanera: Javi Benítez (2);_Guille Vaamonde (2), Paul Otia (2), Traore (2), Mikel Busto (2), Dani_Corgo (2), Mathieu (2), Miguel Estébanez (2), Dani Collado (3), Viti (2) y Romaric (3). Cambios:_Pablo Longo (3)_por Guille Vaamonde, min. 53. Álex Solís (2)_por Dani Corgo, min. 53. Izan (2) por Miguel Estébanez, min. 53. Dominique (1) por Traore, min. 70. Llanes: Álex González (2);_Pablo Álvarez (2), Wade (3), Pedro Bayón (2), Richi (3), Bamba (2), Iván Roldán (2), Álvaro (2), Borja Llaca (2), Landry (2) e Ivanchu (2). Cambio:_Arturo (s.c.) por Iván_Roldán, min. 80. Mundaka (s.c.) por Borja Llaca, min. 83. Goles: 1-0, min. 87:_Pablo Longo. 2-0, min. 96:_Romaric. Árbitro:_Alejandro Ballesteros Méndez (Gijón). Amonestó por parte local a Traore y el entrenador Chuchi Collado, y por los visitantes a Pablo Álvarez, Bamba y a Javi Huerta, en el banquillo. Pepe Quimarán:_Unos 260 espectadores.

Dani Ruiz, Posada de Llanera

El Llanera tuvo que esperar hasta el descuento para asegurar la victoria ante el Llanes y mantenerse así como líder de Tercera Federación. Al final del primer tiempo, el marcador seguía inalterado ya que ninguno de los dos equipos fue capaz de batir a los porteros, que por lo demás tuvieron muy poco trabajo a lo largo del encuentro.

El partido fue trabado, con dos equipos que disputaban cada balón. Cabe reseñar que en los primeros diez minutos fue el Llanes el que con más acierto buscó la portería contraria, con dos disparos que se fueron desviados por parte de sus dos puntas.

El Llanera, por su parte, tuvo un par de acercamientos de Romaric y Dani Collado, pero sus disparos no encontraron portería. El primero llegó tras un centro de Mikel Busto y el segundo tras una internada de Dani Collado, que dio un pase atrás y el disparo de Romaric se fue desviado por un defensa.

Tras el descanso, el partido se abrió y fue el Llanes el que de nuevo volvió a tomar la iniciativa en el encuentro. En el minuto 50, Landry se fue de su marcador en velocidad y se plantó solo ante Javi Benítez, que le aguantó y le sacó el balón. La tuvo por parte local Izan y el goleador Pablo Longo, pero sus disparos se fueron fuera por muy poco.

El Llanes estuvo metido en el partido en todo momento, pero el Llanera no bajó los brazos y obtuvo su premio con los goles del Pablo Longo y Romaric. El primero, en el minuto 87, tras un saque de banda y tras un centro de Álex Solís que Longo aprovechó para batir al meta Álex González.

En el minuto 93 pudo empatar el Llanes por medio de Richi, que sacó una falta, de la que hubo un rechace que recogió un delantero del Llanes para batir a Javi Benítez, pero este se encontró en posición antirreglamentaria.

La sentencia llegó tres minutos después tras un pase de Viti sobre Dani Collado, que se marchó de dos defensas, se fue hasta la línea de fondo, desde donde cedió el balón a Romaric para que la empujara y diera prácticamente por concluido el choque.

El Mosconia impone su pegada a un ineficaz Lenense

LENENSE, 0-MOSCONIA, 2 Lenense: Bussmann (1);_Yago Delgado (2), Álex Blanco (2), Filip (1), Simón (2), Dani Pérez (2), Dani Suárez (2), Pablo Sánchez (2), Lucas Rodríguez (2), Pablo Naredo (1) y Vicente Carreño (1). Cambios:_Korka (1) por Filip, min. 62. Momo (1) por Dani Pérez, min. 71. Pelayo Paíno (1) por Dani Suárez, min. 71. Álex Abril (s.c.) por Simón, min. 80. Bryan Reyes (s.c.)_por Pablo Naredo, min. 80. Mosconia:_Víctor Egboh (1);_Borja Alonso (2), Berlanga (1), Morcillo (2), Jandro (2), Nico Arce (2), Pablo Espina (2), Samu Nnoshiri (1), Juan_Quirós (2), Dani Palacio (1) y Sergio Ríos (2). Cambios:_Aitor Brito (1) por Nico Arce, min. 71. Carlos Cid (1) por Juan_Quirós, min. 71. Gonzalo (s.c.) por Samu Nnoshiri, min. 81. Javi Perera (s.c.)_por Jandro, min. 81. Uche (s.c.) por Morcillo, min. 87. Goles:_0-1, min. 10:_Juan_Quirós. 0-2, min. 83:_Sergio Ríos. Árbitro:_Ismael Iraqui Rato (Gijón). Amonestó por el Lenense a Dani Suárez y Pelayo Paíno, y al visitante Dani_Palacio. Finstral-El_Sotón: 100 espectadores.

D. R., Pola de Lena

El Mosconia cumple en el campo de un Lenense que se complica la vida. El equipo de Grado hizo bien poco por llevarse el duelo, siendo el Lenense el que puso más entrega y solo le faltó definir las que tuvo.

La primera aproximación a puerta fue visitante tras un córner que Juan_Quirós, de cabeza, aprovechó para hacer el primer tanto. El Lenense fue mejorando y tuvo dos ocasiones para empatar, por medio de Vicente Carreño y Pablo Naredo. El Mosconia creaba peligro por la banda izquierda, con Dani Palacio y Jandro.

En la segunda parte, el Lenense pudo empatar por medio de Pablo Naredo. El equipo local estuvo negado de cara a gol. En cambio, a siete minutos del final sentenció Sergio Ríos para el Mosconia.

Un Siero muy serio supera a un Navarro que no tuvo su día

NAVARRO, 0-SIERO, 3 Navarro: Mateo (1);_Pablo (1), Sergín (1), Jandro (1), Luisao (1), Adrián (1), Jacobo (1), Quiro (1), Álvaro (1), Josín (1) y Manu Ameijide (1). Cambios:_Castro (1)_por Manu Ameijide, min. 64. Raúl (1) por Jandro, min. 64. Ofón (1) por Álvaro, min. 69. Welli (s.c.) por Luisao, min. 78. Siero: Aitor (1);_Hugo Donate (1), Martín (1), Juan_Fernández (2), Gamarra (1), Vigil (2), Nico Vega (2), Guille Fano (1), Dani Fernández (1), Santullano (1) y Noé Fernández (2). Cambios:_Medori (3)_por Gamarra, min. 22. Figaredo (1)_por Guille Fano, min. 66. Sergio (s.c.)_por Santullano, min. 83. Ricky (s.c.) por Martín, min. 83. Goles: 0-1, min. 63:_Noé Fernández. 0-2, min. 76:_Medori, de penalti. 0-3, min. 91:_Juan Fernández. Árbitro:_Sara_Fernández (Nalón). Amonestó por parte local a Luisao, Álvaro, Manu Ameijide, Jorge Castro y al entrenador Davo, y por parte visitante al entrenador Luis Rueda. Tabiella:_unos 200 espectadores.

M. Ruiz, Avilés

El Siero hizo un partido muy serio que le sirvió para ganar con solvencia a un Navarro que no tuvo su mejor día. El primer tiempo apenas tuvo ocasiones, pero dominó el Siero, al que se veía mejor posicionado en el campo.

En el segundo tiempo fue superior el Siero, que consiguió dos goles a balón parado, el segundo de penalti. El tercero llegó en el descuento con el Navarro lanzado a por la remontada.

Una acción del Gijón Industrial-Caudal / Ángel González

El Caudal se queda a medias

El tanto de Claudio es neutralizado en tres minutos por Luciano para premiar a un buen Gijón Industrial impulsado por el estreno en el banquillo de Edu Carbajal

GIJÓN INDUSTRIAL, 1-CAUDAL, 1 Gijón Industrial: Raúl (2); Quintín (1), David (2), Rueda (2), Illán (1), Luciano (2), Del Río (1), Héctor (1), Gonzalo (1), Chery (1) y Adri Berredo (1). Cambios: Isra (1) por Adri Berredo, min. 75. Álvaro (1) por Luciano, min. 75. Mauro (1) por David, min. 77. Kiku (s.c.) por Rueda, min. 88. Ángel Cuesta (1) por Héctor, min. 88. Caudal: Pablo Díez (1); Mario 81), Diego Boza (1), Kike Fanjul (1), Claudio (2), Velardi (1), Jairo Cárcaba (2), Santi Cabrera (1), Borja Rodríguez (1), Agus Porto (1) y Oladipu (2). Cambios: Iván Elena (1) por Kike Fanjul, min. 64. Antuña (1) por Velardi, min. 64. Montequín (s.c.) por Diego Boza, min. 80. Ordóñez (s.c.) por Santi Cabrera, min. 80. Goles: 0-1, min. 63: Claudio. 1-1, min. 66: Luciano. Árbitro: Martos Amor (Avilés). Amonestó por el equipo local a Gonzalo, Quintín, Illán, Rueda y Del Río, y por el visitante a Kike Fanjul, Jairo Cárcaba y Oladipu. Santa Cruz: Unos 400 espectadores.

Mon Cano, Gijón

Gijón Industrial y Caudal empataron en un partido en el que se medían dos equipos que pelean en zona opuestas de la clasificación: el equipo de Santa Cruz comenzaba la jornada en puestos de descenso y la acaba fuera de ellos; y el Caudal se mantiene tercero, aunque este punto le sabe a poco. Era también el estreno esta temporada en el banquillo del nuevo entrenador del Industrial, Edu Carbajal, que comienza con buen pie.

Y eso que las cosas se le torcieron al Industrial antes de empezar, puesto que en el calentamiento se lesionó Borja Prieto y en su lugar entró Illán. A pesar de todo, el duelo comenzó con dominio alterno, pero sin que ninguno lograra generar ocasiones de peligro. El partido era trabado, con muchas faltas y sin que hubiera fluidez en el juego de ninguno de los dos.

En el segundo tiempo las cosas fueron por los mismos derroteros, una lucha sin cuartel en el medio, siendo un duelo muy poco vistoso. La primera acción de peligro fue del visitante Boza, que llegó solo al borde del área y el portero Raúl salió a tapar con acierto.

Esta acción animó un poco el choque y el Luciano dispuso propició una buena ocasión de peligro, llegando al fondo y centrando al área pequeña donde Rueda remató rozando el poste. El primer tanto, el del Caudal, llegó en el minuto 63 cuando Claudio controló con el pecho en el área, se gira y marca con un disparo raso pegado al poste. Le duró la alegría tres minutos al equipo de Mieres, ya que Luciano estableció el empate definitivo tras irse de Borja y batir a Pablo Díaz de tiro cruzado.