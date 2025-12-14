Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: El Puerto de Vega se mete en puestos de ascenso

La jornada de Primera Asturfútbol dejó como resultado más destacado la goleada del Hispano. El equipo de Castrillón, el líder de la categoría, le metió cinco al TSK Roces, equipo que comenzó la jornada en tercera posición y que sale de los puestos de ascenso tras este encuentro. En su lugar entra el Puerto de Vega, que ganó en el campo del Luarca.

La trayectoria del Hispano está siendo prácticamente perfecta: solo ha perdido un partido en lo que va de temporada, ahora encadena tres victorias en las cuatro últimas jornadas, y va aumentando la renta con respecto a sus perseguidores. Un recién ascendido que aspira a lograr el ascenso a Tercera Federación.

El Sporting C, por su parte, sigue segundo tras ganar en el campo del Ribadesella. Al acecho de los tres primeros, además del Roces, que ahora es cuarto, están el Astur, que no pudo pasar del empate ante el Valdesoto; y el Andés, que se impuso en el derbi occidental al Barcia y sigue con su buena marcha esta temporada. Todos estos equipos estarán muy pendientes también del cuarto puesto, ya que el Sporting C, en caso de terminar la temporada entre los tres primeros, necesita para subir que el Sporting Atlético haga lo propio en Tercera y logré ascender a Segunda Federación, algo que no resulta nada sencillo.

En la zona de abajo de la clasificación, el equipo que sigue en una dinámica muy mala es el Luarca, que cayó ante el Puerto de Vega y que, con cinco puntos, está ya a siete puntos de la salvación. Los otros dos equipos que hay en puestos de descenso, el Unión Comercial y el Barcia, también perdieron esta jornada. El equipo de Tudela Veguín lo hizo en el campo de La Fresneda, conjunto que tras un muy mal inicio de temporada sigue con su escalada y ya está colocado decimotercero, con una ventaja de cuatro puntos con respecto al descenso.

También el Tineo logró una importante victoria en su campo ante el Vallobín. El gol de Edu de penalti les permite respirar tranquilos y estar también a cuatro puntos de esa zona de descenso. Situación similar es la que atraviesa el Europa de Nava, que logró una gran victoria en el campo del Universidad de Oviedo y que también se aleja de la parte de abajo.