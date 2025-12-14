Marino y Lealtad buscan hacerse fuertes en casa
J. V.
Oviedo
El Marino y el Lealtad buscarán hacerse fuerte esta tarde en Miramar y Les Caleyes, respectivamente, para conseguir tres puntos importantes. El cuadro de Sergio Sánchez, décimo clasificado con siete puntos de ventaja respecto al descenso, recibe al Coruxo a las 17.00 horas. Por su parte, el Lealtad quiere hacer bueno el chute anímico tras vencer en El Requexón la semana pasada y acercarse a la permanencia. Los de Jorge Fernández reciben en casa al Bergantiños a las 15.45 horas. También hoy es el turno del Vetusta, que viaja a tierras salmantinas para medirse al Salamanca UDS (17.00 horas), equipo que marca los puestos de promoción con tres puntos menos que el filial carbayón.
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera