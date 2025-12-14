Marino y Lealtad buscan hacerse fuertes en casa

El Marino y el Lealtad buscarán hacerse fuerte esta tarde en Miramar y Les Caleyes, respectivamente, para conseguir tres puntos importantes. El cuadro de Sergio Sánchez, décimo clasificado con siete puntos de ventaja respecto al descenso, recibe al Coruxo a las 17.00 horas. Por su parte, el Lealtad quiere hacer bueno el chute anímico tras vencer en El Requexón la semana pasada y acercarse a la permanencia. Los de Jorge Fernández reciben en casa al Bergantiños a las 15.45 horas. También hoy es el turno del Vetusta, que viaja a tierras salmantinas para medirse al Salamanca UDS (17.00 horas), equipo que marca los puestos de promoción con tres puntos menos que el filial carbayón.