Marques Townes se crece y el Alimerka Oviedo Baloncesto se dispara

Fue el más valorado de la pasada jornada y puede volver a serlo en la que está aún en juego en Primera FEB. A falta de tres partidos por disputarse, nadie supera los 33 créditos de valoración que sumó Marques Townes en la victoria del Alimerka Oviedo el viernes en Alicante (88-89). Una actuación espectacular, siendo decisivo en ataque y también en defensa. Sus buenas decisiones con el balón en las manos y su clarividencia para ir al aro permitieron al equipo de Javi Rodríguez culminar un gran trabajo colectivo ante un rival muy difícil.

Continuidad en la excelencia

Fue el segundo partido seguido de estas características que hizo Marques Townes, que en la anterior jornada, en la victoria de los azules en el Palacio de los Deportes ante el Alegra Cantabria, sumó 30 créditos de valoración y anotó 22 puntos. Desde su llegada había sido importante, pero en los dos últimos partidos ha dado sendos recitales.

Dos actuaciones que además le colocan en la élite de la competición en el apartado estadístico: es el quinto jugador más valorado (18,8 créditos por partido), el sexto que más anota (15,8 puntos por partido), el décimo máximo asistente (3,8 asistencias por partido) y el decimotercero que más rebotes atrapa (5,5 por partido).

Un jugador que equilibra al Alimerka

La aparición de Townes, más allá del apartado estadístico, ayuda a dar equilibrio al juego exterior del equipo de Javi Rodríguez. Es un jugador que puede llevar las rienda del equipo, ser el base, liberando a Parham (otro que estuvo excelso en Alicante) de esa faceta. Puede jugar también junto a Dan Duscak y cederle el manejo del balón a él sin dejar de estar cómodo sobre la cancha.

Pero si hay algo que hace que haya encajado como un guante en este equipo es su actitud defensiva. Tiene piernas para penetrar una y otra vez, sumar cuando el equipo lo requiere, y a continuación llegar hasta el final defendiendo, como hizo en la acción ante Mike Torres, molestando lo suficiente como para que su compatriota no llegara a anotar y empatar.

El equipo de Oviedo se viene arriba

El buen momento de forma de Marques Townes, su acierto, le ha dado el plus que le estaba faltando al Alimerka Oviedo para transformar el buen trabajo que estaban haciendo en victorias. El inicio de temporada, con un calendario muy complicado, había impedido al equipo de Javi Rodríguez que las buenas sensaciones se reflejasen en la clasificación. Estos dos triunfos cambian el panorama. Le dan aire con respecto a la zona de abajo y elevan la moral de un equipo que esta temporada cuenta contra arma importante: el Palacio de los Deportes.

EN IMÁGENES | El Alimerka roza el lleno en su estreno en el palacio de los Deportes / Luisma Murias

Que casi 5.000 personas puedan ver las exhibiciones ahora de Townes y mañana de algún otro compañero es la victoria más importante de esta temporada.