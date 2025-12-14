Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso sexual en el PSOEHuelga de médicosNatalio GruesoPiscifactoría de El MuselRescate en el río en Tineo
instagramlinkedin

Mateo Vázquez y Kenia López, eliminados del Mundial en Perú

Los surfistas asturianos Mateo Vázquez y Kenia López dijeron adiós al Mundial junior de surf que se está celebrando esta semana en la playa de Punta Hermosa, en Perú. La surfista tapiega cayó eliminada en la segunda ronda, mientras que el gijonés se despidió con honores en cuartos de final. La representación española estaba conformada por 12 surfistas entre las categorías sub-18 y sub-16 y solo dos de todos ellos siguen compitiendo en el país sudamericano, donde ambos afrontaban su primera experiencia mundialística.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
  2. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  3. Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
  4. Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
  5. Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
  6. Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
  7. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  8. Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera

El Principado duplica recursos para impulsar la recuperación demográfica

El Principado duplica recursos para impulsar la recuperación demográfica

Corales y Papá Noel en un Gijón que vive la Navidad, así fueron los recitales navideños

Corales y Papá Noel en un Gijón que vive la Navidad, así fueron los recitales navideños

Una calle para homenajear a una de las formaciones musicales más ilustres y longevas de Asturias

Una calle para homenajear a una de las formaciones musicales más ilustres y longevas de Asturias

Un empresario, un sociólogo y un piloto, los ayudantes especiales de los Reyes Magos en Oviedo

Un empresario, un sociólogo y un piloto, los ayudantes especiales de los Reyes Magos en Oviedo

La Zona de Bajas Emisiones Oviedo tendrá «mínimo impacto» para las empresas, dice el Ayuntamiento

La Zona de Bajas Emisiones Oviedo tendrá «mínimo impacto» para las empresas, dice el Ayuntamiento

"El antigitanismo es una forma de discriminación que está muy presente": las mujeres gitanas luchan contra la exclusión en Mieres

"El antigitanismo es una forma de discriminación que está muy presente": las mujeres gitanas luchan contra la exclusión en Mieres

Crear sin tribu: la soledad como método

La inteligencia artificial y la Universidad

Tracking Pixel Contents