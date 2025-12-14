Mateo Vázquez y Kenia López, eliminados del Mundial en Perú

Los surfistas asturianos Mateo Vázquez y Kenia López dijeron adiós al Mundial junior de surf que se está celebrando esta semana en la playa de Punta Hermosa, en Perú. La surfista tapiega cayó eliminada en la segunda ronda, mientras que el gijonés se despidió con honores en cuartos de final. La representación española estaba conformada por 12 surfistas entre las categorías sub-18 y sub-16 y solo dos de todos ellos siguen compitiendo en el país sudamericano, donde ambos afrontaban su primera experiencia mundialística.