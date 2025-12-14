El Pasek Belenos cae ante un gigante en la Copa del Rey
N. L.
El Pasek Belenos cayó por 7-52 ante el VRAC Quesos Entrepinares en su cuarto y último partido de la Copa del Rey, competición en la que no ha logrado sumar ninguna victoria.
La derrota ante el equipo vallisoletano se preveía, puesto que se trata de uno de los equipo más laureados de España y un claro candidato al título en la máxima categoría del rugby nacional. El conjunto avilesino trató de oponer resistencia y de ofrecer un buen espectáculo a los aficionados que se acercaron hasta el Muro de Zaro.
El esfuerzo del Belenos le permitió mantener el choque equilibrado durante los veinte primeros minutos de juego. Al primer ensayo, del visitante Sergio Molinero, respondió el equipo de Avilés con otro del ala Pelayo Avello, con lo que el marcador se equilibró (7-7). A partir del segundo ensayo visitante, el partido ya se decantó totalmente del lado del cuadro pucelano, que dejó patente su superioridad física.
Tras este partido de Copa, el Belenos se centra ahora de nuevo en la División de Honor Elite, segunda categoría del rugby español, en la que los avilesinos luchan por mantenerse. El próximo encuentro será ya el próximo año, el 10 de enero, de nuevo en el Muro de Zaro, ante el Gernika, uno de los equipos de la zona alta de la tabla.
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera