El Pasek Belenos cae ante un gigante en la Copa del Rey

El Pasek Belenos cayó por 7-52 ante el VRAC Quesos Entrepinares en su cuarto y último partido de la Copa del Rey, competición en la que no ha logrado sumar ninguna victoria.

La derrota ante el equipo vallisoletano se preveía, puesto que se trata de uno de los equipo más laureados de España y un claro candidato al título en la máxima categoría del rugby nacional. El conjunto avilesino trató de oponer resistencia y de ofrecer un buen espectáculo a los aficionados que se acercaron hasta el Muro de Zaro.

El esfuerzo del Belenos le permitió mantener el choque equilibrado durante los veinte primeros minutos de juego. Al primer ensayo, del visitante Sergio Molinero, respondió el equipo de Avilés con otro del ala Pelayo Avello, con lo que el marcador se equilibró (7-7). A partir del segundo ensayo visitante, el partido ya se decantó totalmente del lado del cuadro pucelano, que dejó patente su superioridad física.

Tras este partido de Copa, el Belenos se centra ahora de nuevo en la División de Honor Elite, segunda categoría del rugby español, en la que los avilesinos luchan por mantenerse. El próximo encuentro será ya el próximo año, el 10 de enero, de nuevo en el Muro de Zaro, ante el Gernika, uno de los equipos de la zona alta de la tabla.