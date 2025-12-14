El Rodiles golea al Nou Turia para seguir en la pelea por el liderato

El Gaitero Rodiles FSF goleó en el pabellón Manuel Busto al Club Deportivo Nou Turia por un contundente 8-0. Nicole Simonetti, con tres goles, fue la jugadora más destacada del equipo de Villaviciosa, que se mantiene en la feroz pelea por el liderato. El Rodiles es segundo clasificado y se encuentra a dos puntos del líder, el Estrela Futsal, que no pinchó esta jornada.