Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso sexual en el PSOEHuelga de médicosNatalio GruesoPiscifactoría de El MuselRescate en el río en Tineo
instagramlinkedin

Las selecciones asturianas siguen sin conocer la victoria

La selección asturiana sub-14 celebra un gol ante Valencia, ayer, en Gijón. | RFFPA

La selección asturiana sub-14 celebra un gol ante Valencia, ayer, en Gijón. | RFFPA

j.v.

Oviedo

Las selecciones asturianas sub-16 y sub-14 siguen sin conocer la victoria en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas femeninos. En el día de ayer, ambas disputaron el segundo encuentro de esta primera fase, ante la Comunidad Valenciana y en los dos encuentros disputados en Gijón se llevaron el triunfo las valencianas.

La sub-16 cayó con contundencia (0-3) en un encuentro en el que Valencia fue superior e incluso pudo obtener una renta mayor. Más guerra dio la sub-14, que llegó a ponerse también 0-3 en el marcador, pero que luchó hasta el final por los puntos con un ajustado 2-3. Estas derrotas se suman a las del pasado viernes ante la selección vasca, por lo que Asturias ya sabe que en la siguiente fase peleará por la permanencia en Primera División de los CESA.

Hoy disputarán la última jornada de primera fase ante Madrid. A las 10:00 horas será el turno para la sub-14 y la sub-16 hará lo propio a las 12:15 horas, buscando sumar los primeros puntos en este campeonato de selecciones autonómicas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
  2. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  3. Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
  4. Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
  5. Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
  6. Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
  7. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  8. Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera

LA NUEVA ESPAÑA se convierte en el séptimo periódico más leído del país

LA NUEVA ESPAÑA se convierte en el séptimo periódico más leído del país

La figura de la semana: Rocío Álvarez Fernández, la líder que triunfa desde la positividad

La figura de la semana: Rocío Álvarez Fernández, la líder que triunfa desde la positividad

La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés

La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés

"El antigitanismo es una forma de discriminación que está muy presente": las mujeres gitanas luchan contra la exclusión en Mieres

"El antigitanismo es una forma de discriminación que está muy presente": las mujeres gitanas luchan contra la exclusión en Mieres

Illas, cumbre del naturalismo de la cornisa cantábrica

Illas, cumbre del naturalismo de la cornisa cantábrica

El problema de la vivienda: causas, consecuencias y remedios

Crear sin tribu: la soledad como método

La inteligencia artificial y la Universidad

Tracking Pixel Contents