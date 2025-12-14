Las selecciones asturianas siguen sin conocer la victoria
j.v.
Las selecciones asturianas sub-16 y sub-14 siguen sin conocer la victoria en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas femeninos. En el día de ayer, ambas disputaron el segundo encuentro de esta primera fase, ante la Comunidad Valenciana y en los dos encuentros disputados en Gijón se llevaron el triunfo las valencianas.
La sub-16 cayó con contundencia (0-3) en un encuentro en el que Valencia fue superior e incluso pudo obtener una renta mayor. Más guerra dio la sub-14, que llegó a ponerse también 0-3 en el marcador, pero que luchó hasta el final por los puntos con un ajustado 2-3. Estas derrotas se suman a las del pasado viernes ante la selección vasca, por lo que Asturias ya sabe que en la siguiente fase peleará por la permanencia en Primera División de los CESA.
Hoy disputarán la última jornada de primera fase ante Madrid. A las 10:00 horas será el turno para la sub-14 y la sub-16 hará lo propio a las 12:15 horas, buscando sumar los primeros puntos en este campeonato de selecciones autonómicas.
