Los usuarios del campo de golf de La Morgal, contra el cierre del bar

Los usuarios del campo de golf de La Morgal lamentan el cierre del bar y restaurante que hasta hoy estaba al servicio de los que practican este deporte en las instalaciones llanerenses y exigen al Principado que ponga en marcha "las medidas que sean necesarias" para reabrirlo.

Los socios que juegan al golf en este campo de propiedad pública, gestionado por la Fundación Museo y Circuito Fernando Alonso, relacionan el cierre del bar con que, a partir del 14 de enero, esta Fundación dejará de gestionar esas instalaciones.

En un principio, la gestión de la Fundación debía expirar el 15 de diciembre, pero, según explican los usuarios del campo, "el Principado no publicó el acuerdo de prórroga con la Fundación hasta el 15 de enero de 2025 y, por tanto, tiene encomendada la gestión de todas las instalaciones hasta el 15 de enero de 2026, incluido el bar". Sin embargo, la Fundación, continúan explicando, decidió no prolongar un mes más el contrato con el bar, "aduciendo que el edificio donde se ubica el bar no está legalizado" y aseguran que a la persona que lo gestiona se le ofreció el bar del karting indoor de la Fundación.

De hecho, la construcción de ese moderno circuito de karting indoor fue otro punto de fricción entre los socios del campo de golf y la Fundación Museo y Circuito Fernando Alonso ya que los primeros consideran que una parte se ubica en lo que fue una zona de prácticas para los deportistas que usan las instalaciones. Según estos usuarios, se ocuparon más de 6.000 metros cuadrados del campo para construirlo.

El circuito de karting contó con una inversión de 4 millones de euros, de los cuales 2,5 fueron a parar a la obra civil y el resto al equipamiento del nuevo circuito, que cuenta con 360 karts.