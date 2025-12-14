El Vetusta resiste y se lleva un trabajado punto del Helmántico

Salamanca 0 Vetusta 0 Salamanca UDS: Leo Mendes (1), Murúa (1), Casado (1), Marotías (1), Souley (2), Alba (1), Cristeto (2), Lara (2), Mancebo (1), Javi Delgado (2) y Pulpón (2). Cambios: Abraham (2) por Mancebo, min. 31. Aimar (2) por Alba, min. 46. Servetti (1) por Javi Delgado, min. 65. Tomi (1) por Pulpón, min. 75. Carrasco (1) por Cristeto, min. 75. Oviedo Vetusta: Miguel Narváez (3), Adri Fernández (1), Marco Esteban (1), Arturo (1), Guille Berzal (1), Pelayo (1), Espi (1), Omar Falah (1), Castri (2), Coballes (1) y Joaquín (1) Cambios: Lucas Antañón (1) por Coballes, min. 56. Lamine (1) por Pelayo, min. 74. Marcos Lopes () por Castri, min. 74. Árbitro: Daniel Pastoriza Iglesias. (Comité gallego). Amonestó a los visitantes Pelayo y Arturo. Campo: Helmántico.

El Vetusta arrancó un valioso empate sin goles en su visita al estadio Helmántico ante el Salamanca UDS, en un partido donde los salmantinos dispusieron de las mejores ocasiones para llevarse la victoria.

Sin un dominador claro durante los primeros compases, fueron los locales los que llevaron más sensación de peligro al área rival. Cerca del ecuador del primer tiempo, el Salamanca estuvo cerca de adelantarse en el marcador con un zapatazo desde más de 30 metros de Cristeto, que se estrelló en el travesaño. El Vetusta también tuvo las suyas y metió el miedo en el cuerpo a los locales tras un fallo defensivo, pero hasta tres remates francos de los atacantes visitantes no vieron puerta por poco.

Tras la reanudación, el Salamanca salió presionando más arriba y dificultando la circulación de balón al conjunto carbayón. Pudo marcar a los 54 minutos en una buena recuperación de Javi Delgado en la zona de elaboración de los ovetenses y su disparo seco y ajustado al poste, se encontró con la excelente intervención de Miguel Narváez.

La defensa del Vetusta sufrió en esta segunda parte ante las ofensivas del conjunto blanquinegro, que pudo inaugurar el marcador a los 68 minutos en un disparo de falta de Abraham, que la pegó mordida y el balón salió lamiendo el palo. Los salmantinos aflojaron su fuerte ritmo en el tramo final del partido, aunque siguieron llevando la iniciativa en el juego, aunque en el tramo final del partido jugó con un poco más de precipitación.

Los ovetenses apelaron a su buen balance defensivo para mantener el empate sin goles ante la presión continua de los charros, que buscaron más el gol. Aimar tuvo en sus botas el 1-0 para el Salamanca, pero su zurdazo desde fuera del área lo repelió con acierto Miguel Narváez en el 89. El colegiado descontó cinco minutos, en el que los locales reclamaron un posible empujón dentro del área a Lara, pero el árbitro no vio penalti. El marcador permaneció inamovible y los ovetenses arañaron un punto de oro ante un conjunto salmantino que mereció más.