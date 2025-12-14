Victorias del Aceites Abril ADBA-Sanfer y el Siroko Gijón

El Aceites Abril ADBA-Sanfer ganó ayer por 54-51 al Arxil y sigue en el pelotón de cabeza del grupo B de Liga Femenina 2. El equipo avilesino es cuarto, con 7 victorias y 4 derrotas. El Siroko Gijón ganó por 83-71 al Cortegada, con la actuación de una gran Merissah Russell, que sumó 56 créditos de valoración.