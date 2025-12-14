Victorias del Vetusta, Royal Premium y Horizonte en Primera
El Grupo Covadonga cayó en casa por 25-30 ante el Recoletos Arroyo Cabero
N. L.
La jornada en el grupo B de Primera Nacional dejó tres victorias y una derrota para los equipos asturianos. Entre las victorias, la más abultada fue la que logró el Horizonte Atlética por 44-38 ante el Caja Viva Camargo. El equipo avilesino reinó en un auténtico festival goleador, en el que el local Adrián Fernández fue el máximo realizador, con nueve tantos. Esta victoria coloca al Horizonte quinto, algo más cerca de la zona de ascenso.
También ganó el Royal Premium gijonés, en su caso por 36-31 ante el Lafuente Pereda Ciudad de Santander, resultado que le permite consolidarse en una zona tranquila de la clasificación. Por su parte, el Auto-Center Principado Vetusta se impuso por 32-28 al Congesa XXI Ciudad de Salamanca. El equipo de Oviedo también se consolida en una cómoda de la tabla, lejos del peligro del descenso y todavía un paso por detrás de los que pelea por el play-off de ascenso.
Por último, el Grupo Covadonga cayó e n su cancha por 25-30 frente al Recoletos Arroyo Cabero y se descuelgan al cuarto puesto, situados ahora a tres puntos de la zona de play-off.
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera