Victorias del Vetusta, Royal Premium y Horizonte en Primera

La jornada en el grupo B de Primera Nacional dejó tres victorias y una derrota para los equipos asturianos. Entre las victorias, la más abultada fue la que logró el Horizonte Atlética por 44-38 ante el Caja Viva Camargo. El equipo avilesino reinó en un auténtico festival goleador, en el que el local Adrián Fernández fue el máximo realizador, con nueve tantos. Esta victoria coloca al Horizonte quinto, algo más cerca de la zona de ascenso.

También ganó el Royal Premium gijonés, en su caso por 36-31 ante el Lafuente Pereda Ciudad de Santander, resultado que le permite consolidarse en una zona tranquila de la clasificación. Por su parte, el Auto-Center Principado Vetusta se impuso por 32-28 al Congesa XXI Ciudad de Salamanca. El equipo de Oviedo también se consolida en una cómoda de la tabla, lejos del peligro del descenso y todavía un paso por detrás de los que pelea por el play-off de ascenso.

Por último, el Grupo Covadonga cayó e n su cancha por 25-30 frente al Recoletos Arroyo Cabero y se descuelgan al cuarto puesto, situados ahora a tres puntos de la zona de play-off.