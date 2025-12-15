Más de 800 jóvenes judokas llenan Gijón en la gran fiesta de la cantera asturiana

El judo asturiano vivió este fin de semana su gran fiesta de cantera con la celebración, por primera vez en Gijón, del Festival Infantil de Judo «Maestro Shu Taira». La cita, que alcanzó su 23ª edición, reunió a más de 800 judokas de base, federados en clubes, gimnasios y colegios de toda Asturias, y convirtió el Palacio de los Deportes en un auténtico escaparate del futuro de este deporte.

La jornada se desarrolló ante una grada completamente llena, que pudo comprobar de primera mano la evolución y los avances realizados por los jóvenes deportistas a lo largo de la temporada. El festival arrancó con un desfile inicial, seguido de un calentamiento conjunto y una exhibición, en un programa ágil que se prolongó durante algo más de una hora y que mantuvo en todo momento el interés del público.

Amplia representación del judo asturiano

En el tapiz participaron judokas pertenecientes a Judo Lena, Judosport, Judo Noreña, Judo Berrón, Oviedo Sport, Judo Óscar Fernández, Hanami, Judo Corujo, Takeda, Judo La Calzada, Astures, Cedelan, Inmaculada Oviedo, Asalia Beya, Judo Gandoy y el Real Grupo de Cultura Covadonga, reflejo de la amplia y sólida base con la que cuenta el judo en el Principado.

Tras el saludo final, las caras de alegría fueron la tónica general entre los más pequeños, que inmortalizaron la jornada con fotografías y recibieron una bolsa con regalos y una medalla acreditativa, poniendo el broche a una experiencia pensada para reforzar valores, convivencia y pasión por el deporte.

Reconocimiento institucional

En el ecuador del festival se vivió uno de los momentos más destacados del día, con la presencia de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quien recibió de manos del presidente de la Federación Asturiana de Judo y Deportes Asociados, José Antonio Díaz Maseda, el cinturón negro honorífico. Un reconocimiento a su apoyo tanto a este festival infantil como a la World Kata Series, una cita internacional que llegará a la ciudad en enero y reunirá a judokas de todo el mundo, consolidando a Gijón como un referente del judo a nivel nacional e internacional.