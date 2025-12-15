A la Asociación Deportiva Novares le toca recoger los frutos del trabajo realizado, de la tarea que se impusieron desde hace tres años y que les ha permitido seguir adelante y que este club de patinaje de velocidad pueda seguir compitiendo a nivel regional, nacional y europeo, logrando medallas en todos los casos.

La AD Novares, de su peor crisis a su mayor esplendor

Irene Reyes Macarro es la entrenadora del club, con Olaya González, más centrada en los más pequeños. Irene, además de entrenar, aún compite cuando el equipo necesita que eche una mano. Llegó hace tres años al club de Oviedo y desde entonces se ha centrado sobre todo en el trabajo con las escuelas: «El equipo estaba en una situación muy complicada, atravesando por un momento crítico, apenas le quedaban niños, me llamaron y empezamos a hacer un trabajo en escuelas, fuimos a muchos centros, y ahora somos unos 50 patinadores».

En la AD Novales patinan desde niños de 5 años hasta séniors de 36. En la disciplina de patinaje de velocidad se compite de manera individual, aunque también se hace por equipos en pruebas como la Liga Nacional, sumando los puntos de los tres mejores de cada equipo.

En esa disciplina por equipos es donde la AD Novares ha logrado algunos de sus principales éxitos esta última temporada. «En sub-15, en la máxima categoría nacional logramos el segundo puesto en el equipo de chicos y el tercero en el de chicas», concreta Irene Reyes.

También están muy orgullosos en el club con la trayectoria que lleva en los últimos años el equipo femenino sénior, que ha pasado de la cuarta categoría nacional a ascender a la segunda. «Acabaron la competición en segunda posición en la tercera categoría y eso les valió el ascenso a segunda», concreta la entrenadora del equipo.

Una labor que pueden realizar gracias a las cuotas que pagan los miembros del club, a las subvenciones que reciben de las instituciones y al apoyo de pequeños patrocinadores como Ballestas Carreño, Sidra Peñón, Imagina Eventos y Diseños Sunday que les permiten seguir manteniendo el pie el proyecto.

A nivel individual destacan también los resultados que han cosechado algunos de sus patinadores, como Yoel Álvarez, Lluna de los Bueis y Noa Casado, que han sumado nueve medallas en los campeonatos de España. También en las pruebas de la Copa de Europa en las que han participado han conseguido metales. Entre las que disputaron en Gijón, Portugal, Bélgica y Francia sumaron medallas Yoel Álvarez, Lluna de Bueis y Llara Méndez.

Si bien, para Irene Reyes, uno de los aspectos más a celebrar es el de las escuelas: «Damos patinaje en muchos centros de Oviedo y todo ese trabajo es el que nos garantiza tener patinadores en el futuro». Entre los muchos problemas que han tenido que superar está el de las obras de La Pixarra, donde se entrenan, lo que les obligó a ejercitarse en carreteras, con el tráfico abierto, con el riesgo que eso conlleva. Ahora, al no ser cubierta, cuando llueve tienen que desplazarse a Gijón. n