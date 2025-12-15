Asturias firma su mejor resultado histórico y es subcampeona de España absoluta de bádminton

Asturias cerró el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas absoluto con la mejor actuación de su historia, proclamándose subcampeona tras caer por un ajustado 3-2 ante la Comunidad Valenciana en la final disputada en San José de la Rinconada (Sevilla). El combinado asturiano mejora de forma notable su resultado de 2023, cuando fue sexto, y confirma la buena salud del bádminton regional.

La selección estuvo integrada por Laura Álvarez, Ruth Veiguela, Jana Villanueva, Vicente Miguel Gázquez, Adolfo López, Iván Torre y Alejandro Valdés, todos ellos procedentes de Bádminton Oviedo y Astures de Gijón, los dos equipos asturianos que militan en División de Honor.

Una final decidida en el último partido

Asturias llegó a forzar el quinto y definitivo encuentro en la final después de igualar una eliminatoria que comenzó cuesta arriba. El conjunto asturiano compitió hasta el final ante una Comunidad Valenciana que acabó decantando el título por la mínima, en un desenlace de máxima igualdad.

Camino impecable hasta el podio

El pase a la final se selló con una victoria por 3-1 ante Andalucía en semifinales, mientras que en cuartos de final Asturias se impuso con autoridad a Aragón por 3-0. En la fase de grupos, el combinado autonómico no cedió un solo partido en sus enfrentamientos ante Región de Murcia, Madrid y Canarias, mostrando una notable regularidad desde el inicio del campeonato.

La selección estuvo dirigida por David Casanovas y Laura Fernández, técnicos del Astures de Gijón, que guiaron a un equipo llamado a marcar un antes y un después en la historia del bádminton asturiano.