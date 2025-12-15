El campeón español de freestyle que desafía a Melero vuelve a Gijón con nuevos trucos

José Canosa, «Mincha», se ha instalado en la élite del freestyle español en apenas tres años y ya pisa con autoridad también el panorama internacional. El vigente campeón de España de 2025, tras una cerrada lucha con Maikel Melero que se decidió en la última prueba del campeonato, volverá a verse las caras el próximo 27 de diciembre con sus dos grandes rivales del curso, Melero y Mario Lucas, en el Freestyle de Gijón.

El piloto defenderá además la victoria lograda el pasado año en Gijón, una cita con historia, ya que el evento se celebró por primera vez en 2003, el mismo año en el que nació Mincha. La conexión entre el campeón y la prueba gijonesa parece escrita de antemano.

Un 2025 para enmarcar

El año que ahora termina ha sido, en palabras del propio piloto, «un año increíble». En marzo lograba una importante victoria internacional en Costa Rica, en los X Knights, a la que se sumaba otro triunfo de prestigio en Brasil, dentro del Nitro Circus. Hace apenas un mes, Mincha remataba la temporada proclamándose campeón de España, confirmando su progresión meteórica.

El calendario, sin embargo, no da tregua. El asturiano afronta ahora la primera prueba del Mundial, que se disputará en Pamplona, antes de despedir el año como ya es tradición para él, compitiendo en Gijón.

Aprender de los mejores

El salto de calidad experimentado por Mincha en tan poco tiempo responde, según él mismo explica, a «un cúmulo de cosas: ganas, sacrificio, disciplina, estar con los mejores». En ese camino ha sido clave su relación con Maikel Melero, con quien entrena de manera habitual. Melero le abrió las puertas de su casa hace unos años y Mincha considera que ese paso fue decisivo para su crecimiento, al poder entrenar con gente que aporta y genera una energía positiva.

Pese a los éxitos, el campeón nacional mantiene los pies en el suelo y se siente «empezando a subir una montaña muy grande que es el freestyle», con muchísimas ganas de seguir aprendiendo y evolucionando.

Espectáculo asegurado en Gijón

De cara a la última gran cita del año, Mincha y el resto de pilotos trabajan ya en el apartado más vistoso del freestyle. Preparan nuevas combinaciones de FrontFlip, además de trucos como el Body Varial y alguna sorpresa más que solo se descubrirá durante la competición. El campeón asegura que todos llegan muy motivados y que el público puede esperar mucho espectáculo.

No se atreve, eso sí, a pronosticar el desenlace de su duelo con Melero, con quien se ha repartido las victorias del nacional prácticamente al cincuenta por ciento. Para Mincha, competir con él sigue siendo un orgullo y una oportunidad constante de aprendizaje.

El recuerdo de su última visita a Gijón es inmejorable. El nuevo circuito, con dos rampas y dos recepciones, conectó de inmediato con el público, algo que se notó en el ambiente y en la energía transmitida desde las gradas. Por eso, el campeón reconoce que este año tiene más ganas que nunca de volver y adelanta que presentarán alguna novedad que va a gustar mucho a todo el público.

Las entradas para el Freestyle de Gijón 2025 ya están a la venta on-line en Unientradas.es y de forma presencial en la tienda Motos Gijón, para una cita de máximo nivel que promete cerrar el año con emoción y adrenalina.