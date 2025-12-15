El CID Jovellanos acaba la primera vuelta con triunfo

El CID Jovellanos concluye la primera vuelta de la Superliga 2 Masculina tras derrotar en el pabellón de La Arena al Guape de Canarias por tres sets a cero. El primer parcial fue el más disputado, y acabó con 20-27 a favor de los gijoneses. Los dos siguientes también se decantaron para los de casa por el mismo resultado, 25-21. La Arena también será el escenario del inicio de la segunda vuelta, ante el Voley Vigo, el domingo a las 12.