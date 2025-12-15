El Freestyle de Gijón prevé otro lleno en el Palacio de los Deportes y promete más trucos y más competencia

Es difícil llegar más alto de lo que ha llegado el Freestyle de Gijón, que este 2025 cumple 20 ediciones llenando el Palacio de los Deportes y disfrutando del concurso de algunos de los mejores especialistas del mundo. Pero la organización quiere más. Promete más trucos, novedosos, y aún más competencia entre los tres mejores pilotos de la actualidad en el panorama nacional, ratificado por el podio del pasado Campeonato de España: Maikel Melero, José Canosa, "Mincha" y Mario Lucas. La cita es el sábado 27 a partir de las 18.30 y los organizadores recomiendan al público que compre su entrada ya (en unientradas.es o físicamente en Motos Gijón) porque dejarlo para última hora implica una cola inmensa sin garantías de hacerse con una localidad. Cuesta 29 euros para los adultos y 15 para los niños. La prueba, patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, fue presentada este lunes en el Ayuntamiento de Gijón.

Por la izquierda, María del Valle, Maikel Melero, Mario Lucas, Luis Molina, Jorge Pañeda, José Mincha, Francisco J. Costales, director de Desarrollo de LA NUEVA ESPAÑA, y Pablo González, delegado de Prisa Media en Asturias, en la presentación del Freestyle. / Luisma Murias

Otro aliciente para la Navidad

"Es uno de los eventos de la Navidad, como la San Silvestre o la travesía a nado, es otro aliciente para la ciudad y los gijoneses se apuntan a cualquier actividad", destacó Jorge Pañeda, concejal de Deportes, antes de dar paso a un vídeo en el que se repasaba la historia de la cita, se veía cómo era el montaje inicial y daba un toque nostálgico con leyendas como Edgar Torronteras. Para María del Valle, presidenta de la Federación Asturiana de Motociclismo, el Freestyle de Gijón "es una cita ineludible ya en el norte de España y un referente en toda España, sin él no se entienden las navidades en Asturias". Del Valle dio algunas cifras para mostrar el impacto de la prueba, que ha reunido ya en su historia a cien mil espectadores, setenta pilotos y siete campeones del mundo. Entre ellos, Maikel Melero, presente también en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

Varias rondas clasificatorias

El sistema de competición es el habitual. Habrá varias rondas clasificatorias, en las que se puntuarán las piruetas de los pilotos, para ofrecer una clasificación final por puntos. El año pasado José Canosa, "Mincha", uno de los jóvenes valores del Freestyle, derrotó a Melero, algo que volvió a conseguir después en el Campeonato de España. "El nivel va subiendo año tras año y se van a ver cosas que nunca antes se han visto, los jóvenes vienen pisando fuerte y yo sigo subido al carro, aprendiendo de ellos", señaló en la presentación Maikel Melero. Mincha, su gran rival, reconoció que Gijón ya una cita especial en el calendario "porque es donde el año pasado pude ganar por primera vez al 'profe', como digo yo", en referencia a Melero. El campeón gallego, que tenía seis meses cuando echó a andar la primera edición del Freestyle gijonés, subrayó que "la pista trae dos recepciones y cuatro rampas, que es algo que montamos en muy pocos sitios, para poder hacer mejores trucos" y devolvió las flores a Melero: "Dice que los jóvenes venimos apretando fuerte, pero él no se ha quedado para nada atrás; al contrario, nos empuja a seguir mejorando". También acudió a la presentación el tercero en el Nacional de 2025, Mario Lucas, que debuta: "Me han hablado muy bien de esta prueba y vengo a darlo todo".

José Mincha, Mario Lucas y Maikel Melero, en el Ayuntamiento de Gijón durante la presentación del Freestyle. / Luisma Murias

Veinte años llenando

En el acto de presentación no podía faltar su alma mater, Luis Molina, "de Oviedo pero con testigos, y de peso, de que soy socio del Sporting desde hace más de 40 años", apuntó, entre las risas del personal, para hablar de las dificultades que conllevaba montar un evento "que lleva 20 años, y 20 años llenando". Molina, que presume de hacer el freestyle más acogedo y mejor de España, agradeció la labor de los patrocinadores, LA NUEVA ESPAÑA, "que nos apoya desde el minuto uno", y la SER; al Ayuntamiento y al Patronato Deportivo Municipal. "Estamos muy felices aquí y los pilotos lo demandan", apuntó, antes de sugerir a los aficionados que compren su entrada con anticipación para evitar colas tremendas el último día, que incluso puede ser en vano. Todo está listo para que el Freestyle de Gijón vaya a más.