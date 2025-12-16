Brazadas por Navidad de los más pequeños del Santa Olaya
Los alumnos de la Escuela Acuática del Club de Natación Santa Olaya disfrutaron ayer de su festival de Navidad con brazadas en la piscina de competición José Luis Sánchez Castro "Josín". En concreto, en la prueba navideña organizada por el club gijonés participaron los alumnos de los grupos prebenjamín y benjamín de la Escuela Deportiva.
