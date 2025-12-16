Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Corredoria se vuelca con "El Ángel de Javi"

Javi, en el centro, con familiares y miembros del club. | IRMA COLLÍN

El Club Rítmica La Corredoria celebró su festival de Navidad el pasado fin de semana y lo hizo con un objetivo solidario: recaudar fondos para la asociación "El Ángel de Javi", que pretende recaudar fondos para que Javi, un niño de 8 años que padece el síndrome NEDAMSS, una enfermedad rara muy grave, pueda someterse a una terapia génica experimental.

